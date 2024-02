¿Se dará su salida? El antiguo amor de Carlos Palacios por Boca Juniors

Santiago

Aunque en Colo Colo dan por cerrado el acuerdo que les permitirá mantener a Carlos Palacios en el plantel albo para la temporada 2024, pese al interés concreto de Boca Juniors por llevárselo, desde Argentina siguen insistiendo en opciones.

Diversos medios trasandinos, como Olé, se abren a la chance de que la “Joya” pueda ir al cuadro xeneize, considerando que no estuvo en la presentación oficial de la indumentaria alba. Sin embargo, eso se justificaría también por la lesión que lo dejará fuera del amistoso ante Independiente del Valle este sábado.

De todas formas, al otro lado de la cordillera aseguran que con el interés de Cerro Porteño por Bruno Valdez, pueden liberar un cupo de extranjero que les permitiría hacer un nuevo intento por Carlos Palacios. Sin embargo, hay un elemento sentimental no menor a considerar.

El archivo no muerde...

En octubre de 2020, cuando la “Joya” despuntaba en Unión Española, dando sus primeros pasos como profesional, tuvo una profunda conversación con ADN Deportes, donde entre varias preguntas, reconoció que su máximo ídolo futbolístico jugó en Boca Juniors.

“Juan Román Riquelme es mi ídolo, es la persona de la que más videos he visto. A veces trato de imitar un poco lo que hace cuando estoy dentro de la cancha”, dijo entonces Carlos Palacios, evidenciando también su fanatismo por Boca Juniors.

“Me marca porque los jugadores que me gustaban siempre eran de ese equipo como Román, Carlos Tévez, (Ricardo) Centurión, (Edwin) Cardona, ahora con Mauro Zárate. Siempre algo me decía que ese era mi equipo. Ahí nació la pasión por Boca. Mi cuñado es argentino y es de Boca, entonces vemos los partidos, puteamos, celebramos cuando ganamos. No conozco la Bombonera, pero espero conocerla pronto”, explicó casi cuatro años atrás, sin imaginarse que tendría la chance de defender dichos colores.

Sin embargo, eso tampoco implica que le desagrade quedarse en Colo Colo, más aún considerando lo que respondió respecto de cuál era su ídolo de La Roja.

“El que siempre he dicho que me gusta mucho es Arturo Vidal. Creo que es una persona que tiene un parecido en su vida como la mía, es un guerrero y siempre me ha gustado. De Chile, Arturo es mi ídolo”, apuntó. Habrá que esperar aún cómo termina esta teleserie del verano.