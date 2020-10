Carlos Palacios: La joya de Santa Laura que se ilusiona con la Selección Chilena

Minuto 76, Unión Española ataca por la derecha, Rodrigo González al entrar al área se encuentra con la defensa de Colo Colo. El recién reincorporado al cuadro hispano entrega un pase hacia el medio para Cristián Palacios, el “Chorri” la toca de primera de taco para el Palacios más chico, éste se acomoda y saca un zurdazo rasante desde el semicírculo que se termina colando en el arco de Brayan Cortés, sellando la victoria por 5-3.

En un montoncito celebran los jugadores de camiseta roja, todos encima de la joya de Santa Laura que sonríe con su rostro pegado al pasto. En el último tiempo se ha hablado mucho de él como uno de los candidatos a la Selección Chilena y como una de las figuras prometedoras del torneo, pensar que hace solo seis años este futbolista pensó en dejar el fútbol…Esta es la historia de Carlos Alonso Enrique Palacios Núñez que conversó en exclusiva con ADN Deportes.

“Marcar un gol en el Monumental frente a un grande como Colo Colo fue algo que yo y cualquier jugador sueña, lo que uno más anhela es hacer que el equipo gane y juegue bien”, comienza relatando el futbolista de 20 años que ya lleva cuatro anotaciones en su carrera, la primera fue el 5 de octubre en 2019 en el empate 1-1 ante Universidad de Concepción, después le marcó a Cobresal, Deportes La Serena y la última es la recién mencionada a los albos.

-Últimamente tu nombre ha sido muy destacado en el fútbol chileno. ¿Cómo evalúas tu momento personal?

-Tengo recién 20 años, me he ido desarrollando muy bien en este último tiempo, estoy con mucha confianza, me lo tomo con tranquilidad, sé que estoy pasando por un muy buen momento, llevo cuatro goles en mi carrera y tengo muchas asistencias. Estoy con muchas ganas de seguir creciendo día a día.



“Carlitos” o “Charly” como lo bautizó Carlos Muñoz en su paso por el elenco hispano, nació el 20 de julio en 2000 en la población José Cardán de Renca. Es hijo de Carlos Palacios, operario de una empresa de aire acondicionado y de Jacqueline Núñez, quien es dueña de casa.

“Ellos son mi mundo, mi vida, mi hermana fue muy importante, cuando mis papás no tenían para darme cosas ella con su trabajo me daba, ella tenía a mi sobrino muy chiquitito, pero si yo quería algo me lo compraba. Estoy muy agradecido, son todo para mí ellos. Me daban muchos consejos, porque acá son todos apasionados por el fútbol, siempre me dieron la libertad para que yo tomara mis propias decisiones”, relata emocionado el futbolista.

-Antes de seguir, ¿Cómo te recibieron en tu casa después del partido que le hiciste a Colo Colo?

-“Ayer estaban todos muy contentos cuando llegué a la casa, había un par de amigos que me estaban esperando también. Fue muy lindo llegar a la casa y verlos a todos juntos, me gusta que estemos todos unidos. Tengo grandes amigos que siempre estuvieron conmigo cuando era pequeña y me gusta que sean parte de mi familia, porque los siento parte de mí también”.

-¿Te marcó de alguna manera crecer en una población?

-“Me marcó por como se dan las cosas en el barrio, no toda la gente sabe lo que uno vivió, acá vivir es muy complicado en todo sentido pero lo supe llevar de buena manera. Siempre traté de esforzarme para darle algo mejor a las personas que venían después de mí, tengo sobrinos muy chicos, ahora voy a ser papá, siempre trato de entrenarme más día a día para darles algo lindo a ellos. Como tú decías hay caminos incorrectos y caminos correctos, por suerte tomé el segundo y estoy feliz con la decisión que tomé”.





-¿Siempre te gustó el fútbol?

-“Siempre tuve al lado mío una pelota, siempre me acompañó en mis tiempos libres, desde muy chiquitito me gustaba jugar con mis amigos. Jugaba con personas más grandes, me gustaba porque yo en su momento los miraba jugar y decía ‘Qué buenos que son, mira cómo engancha éste o cómo le pega éste’. Cuando me ponía a jugar al lado de ellos no me complicaba porque me sentía bien“.

-¿Quién es tu ídolo en el fútbol?

-“Juan Román Riquelme es mi ídolo, es la persona de la que más videos he visto, a veces trato de imitar un poco lo que hace cuando estoy dentro de la cancha”.

-¿Por qué te gusta Boca Juniors?

-“Me marca por que los jugadores que me gustaban siempre eran de ese equipo como Román, Carlos Tévez, (Ricardo) Centurión, (Edwin) Cardona, ahora con Mauro Zárate. Siempre algo me decía que ese era mi equipo. Ahí nació la pasión por Boca. Mi cuñado es argentino y es de Boca, entonces vemos los partidos, puteamos, celebramos cuando ganamos. No conozco la Bombonera, pero espero conocerla pronto”.

-¿Tienes algún ídolo de la Selección Chilena?

-“El que siempre he dicho que me gusta mucho es Arturo (Vidal), creo que es una persona que tiene un parecido en su vida como la mía, es un guerrero y siempre me ha gustado. De Chile Arturo es mi ídolo”.



Palacios comenzó su carrera en la escuela de fútbol de Recoleta de Chacabuco, se probó en Universidad Católica donde no obtuvo respuesta, interesó en Colo Colo, pero finalmente a los 12 años llegó a la tienda hispana, donde comenzó más de enganche y con el tiempo se fue abriendo más hacia las bandas.

El entrenador de la sub 15 de Unión Española, Jaime Carreño, recordó junto a ADN Deportes cómo era Palacios cuándo recién comenzó su carrera. “Carlos marcaba la diferencia, yo tuve la suerte de encontrarme con él y poder llevármelo a Unión. Carlos es introvertido, es callado, yo me acercaba y le conversaba mucho. Él me ganaba los partidos, le decía que tenía que mejorar el físico porque era lento, pero dejaba solo a los compañeros, yo lo abrazaba, conversaba porque él me salvaba ante los equipos grandes. Siempre llegaba temprano a sus entrenamientos y se frustraba mucho cuando perdía”.

Además, el DT de las juveniles del cuadro hispano manifestó su preocupación ante la posibilidad que salga muy joven al extranjero Palacios. “Es un gran jugador, tengo miedo que se vaya para afuera, tiene que madurar en Chile. Cada jugador que luce un poco se va para afuera. Carlos tiene muchas cosas de Juan Román Riquelme, pero creo que tiene que madurar y seguir jugando acá en Chile. Me da miedo que se vaya muy temprano y se pierda como ha pasado con muchos jugadores. Creo que podría estar en una selección pero a su debido tiempo, creo que va a ser un gran volante que va a tener Chile”.

Finalmente, Carreño confesó que el futbolista de Unión Española tuvo chances de ir al cuadro albo. “Recuerdo que se me acercaron Lucho Pérez, Carlos González y (Eduardo) Gualo Míguez. Ellos me dijeron que querían a Carlos Palacios, pero les dije que no porque yo les había pedido práctica y me habían cerrado las puertas, así que les dije que Carlos se iba conmigo a Unión Española”, aseveró.





Por su parte, Carlos Palacios también recordó ese episodio cuando estuvo en la órbita de dos clubes grandes. “Estuve en la mira de Colo Colo, estuve probándome un tiempo en Católica, pero me preocupo más del presente y lo dejo como algo que sucedió en su momento. Un equipo grande ilusiona más, pero yo solo quería jugar, había estado tres semanas probándome en Católica, cuando llegan de Unión y decidí ir altiro”.

-¿Te gustaría ir a un equipo grande como siguiente paso en tu carrera?

-Es difícil de hablar de eso cuando en Unión estamos bien, creo que somos de los mejores equipos del campeonato, estamos cerca de los punteros y estamos jugando de una manera que a cualquiera le gusta ver. No le tomo importancia porque ya me siento que estoy jugando en un grande, porque estamos peleando por alcanzar a los punteros”.

-¿Tuviste algún episodio difícil en tu corta carrera?

-“Al principio fue un poco complicado, quería dejar Unión Española pero quería seguir jugando a la pelota en la casa con mis amigos. En Unión tuve diferencias con el técnico de ese momento, no le gustaba como yo jugaba, estaba un poquito pasado de peso y él no usaba las palabras adecuadas para tratar a un niño, pero siempre he sido una persona de carácter muy fuerte y me he sabido bancar muchas cosas, eso me ayudó a salir adelante y me fui ganando el puesto y desde ahí empecé a soñar a ser futbolista profesional y hoy lo he logrado”.

-¿Conversaste con tu familia cuando estabas pensando en dejar el fútbol?

-Tuvimos la conversación, pero ellos me apoyaron, me dijeron que esto era así, que uno no siempre iba a ser del gusto del técnico o a veces iba a tener diferencias. Ellos fueron muy importantes y me ayudaron a salir adelante”.

-¿Tuviste algún otro momento duro?

-“Cuando pasó Nano Díaz de técnico fue un momento complicado, porque no jugaba ni iba citado, entonces eso fue complicado también”.





El 10 de noviembre de 2017, Palacios firmó su primer contrato profesional con Unión Española que lo vincula al club hasta diciembre del 2022. El 19 de febrero en 2018 debutó con Martín Palermo como entrenador en el profesionalismo, con la camiseta hispana número 25 ingresó en el duelo ante Deportes Antofagasta en el minuto 71 por Sebastián Jaime.

¿Qué significó para ti ser dirigido por Martín Palermo?

-“Fue lindo, compartí muchas cosas con Martín, me enseñó mucho, estoy muy agradecido de él, fue lindo porque era ídolo de Boca y tuve la suerte de compartir con él”.

-¿Qué sentiste cuando debutaste?

-“Fue un momento muy lindo, no me lo esperaba todavía, habían muy buenos jugadores conmigo y cuando me llamaron fue muy sorpresivo. Estaban todos muy felices, ahí comenzaba un nuevo rumbo, una nueva historia”.

-¿Quién te apadrinó en el camarín hispano?

-“El mono (Diego Sánchez), con él siempre me he llevado muy bien y me ha ayudado mucho. Siempre me dije que sea humilde, que si sé de donde vengo que no cambie”.

-Cuando llegó Ronald Fuentes a la banca de Unión Española ¿Qué te dijo?

-“Me dijo que me iba a ocupar por las puntas, que me había visto jugar unos partidos, que le interesaba que yo jugara por ahí. En el camarín somos todos muy unidos, hay compañerismo y eso se refleja dentro de la cancha”.

-En el partido de ayer se vio una muy buena dupla con Cristián Palacios¿Cómo te llevas con él?

-“Con el ‘Chorri’ nos entendemos muy bien dentro de la cancha, él sabe lo que voy a hacer antes y yo sé lo que él va a hacer cuando recibo la pelota, eso ayuda mucho al final, eso ha pegado muy bien entre los dos. Yo creo que la relación es fortuita, siempre que jugamos juntos tratamos de asociarnos juntos y tenemos buena comprensión. A veces dice ‘este pendejo juega mucho’ y yo me río”.

-¿A quién destacas del campeonato chileno?

-“Del campeonato chileno me gusta mucho como juega César Pinares y Pablo Aránguiz. Con Pablito somos muy amigos desde mucho antes que subiera al primer equipo. Nos mantenemos en contacto siempre, cuando juega sus partidos yo le escribo, creo que Pablo tiene grandes condiciones y puede hacer lo que él quiera dentro de la cancha”.





Oportunidad de cambiar la roja de Unión Española por la de la Selección Chilena

-¿Qué pasó con el pasaporte?

-“Fue un error que en lo particular no tenía idea. Me pilló de sorpresa. Me contactaron para saber si poseía pasaporte, yo dije que no y ahí me dijeron que me habían citado para la Selección pero por el tema del pasaporte no iba a poder ir”.

-¿Y lo vas a sacar? ¿Te ilusionas con un llamado en noviembre?

-“Estamos en proceso. La ilusión siempre va a estar. Yo a la Selección iría y jugaría en el puesto que el profe me pida, no tengo ningún problema. Uno se ilusiona y siente que puede estar ahí”.

-¿Cómo viste los dos partidos que disputó la Selección Chilena?

-“Creo que la Selección se desarrolló bien en los dos partidos con un poco de mala suerte. Rabié con el VAR, uno como jugador analiza las jugadas muy rápido y se notó demasiado que era penal. Si hubiese tenido la mano pegada la pelota no habría rebotado de esa manera, así que fue muy notorio”.

-¿Qué partido sufriste más el de Uruguay o Colombia?

-“El de Colombia, porque hice una apuesta con mi amigo Yulián Mejía y bueno estuve cerca de ganar”.

Uno de sus compañero de equipo, Luis Pavez Muñoz, también destacó para ADN Deportes el rendimiento del joven futbolista de los hispanos y afirmó que debería ser convocado a la Roja por el DT Reinaldo Rueda . “Carlitos Palacios desde que lo conocí sabía que iba a ser un jugador importante en el fútbol chileno, tiene unas características que no las tienen algunos punteros de Chile, en el uno contra uno es muy fuerte, que entiende muy bien el juego, es un jugador muy bueno y tiene un muy buen futuro por delante. Ha sido muy responsable en estar concentrado en el fútbol, estoy muy feliz por él y por el momento que está viviendo, es joven aún pero merece una chance en la Selección“, sostuvo.



Actualmente, la joyita de Santa Laura está esperando una nueva alegría en su vida, no se trata de un gol ni un llamado a la Selección, sino que en un mes más nacerá su primer hijo que seguirá la dinastía de los Carlos Palacios, ya que llevará el mismo nombre que su padre y de quien actualmente la rompe en Unión Española.