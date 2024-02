Luis Marín fustiga al Consejo de Presidentes por mantener los seis extranjeros en Primera División: “Están obligando a una paralización”

Santiago

Tras la decisión del Consejo de Presidentes de la ANFP de mantener los seis extranjeros en los clubes de Primera División, considerando la abstención de algunos equipos durante la votación, la molestia del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) no se hizo esperar.

Al respecto, ya hicieron el llamado para votar una posible paralización, indignación que resumió el secretario de la orgánica, Luis Marín, en diálogo con Los Tenores de la Tarde. “Es una sorpresa bastante desagradable la abstinencia de estos clubes que complicaron absolutamente la votación, que ya venía supuestamente conversada. Buscamos un acuerdo con la ANFP y que termina al parecer como un boicot, es lo que está en el ambiente. No sé qué es lo que buscan estos clubes, tendrían que haber dado su parecer ante una complicación que atraviesa nuestro fútbol y realmente terminas por convencerte de que a ratos no buscan la mejora de la actividad, sino que un beneficio personal”, remarcó, fustigando el rol de los clubes a la hora de manejarse en el negocio.

“Es lo que sabemos todos, no es dejarlo al aire. La realidad es súper simple: hubo clubes que salieron a la venta, como Audax Italiano, que pasó a ser parte del grupo de empresarios que manejan La Calera, San Luis. Lo puedes ver en el traspaso de jugadores y entrenadores, está a la luz pública. Al final, este grupo de empresarios coloca palos blancos en los clubes. Está Deportes La Serena, Coquimbo Unido, Ñublense. Ahí es donde buscan el beneficio personal. Normalmente, he sido muy directo, desde que jugaba, y también en mi carrera sindical. No me asusta en absoluto decirlo”, enfatizó el exportero, quien apuntó a una convocatoria para una paralización inminente de la actividad.

“Vamos a reunirnos al principio de la semana que viene con la asamblea, vamos a citar este viernes y así cumplimos con los estatutos. Rápidamente vamos a tomar una decisión, la postura nuestra es clara. El efecto sería inmediato, pero más allá de que tengamos claridad del apoyo, tenemos que cumplir como corresponde para llevar a cabo una paralización”, dijo.

Luis Marín y la necesidad de soluciones

Durante la charla con Los Tenores de la Tarde, el secretario del Sifup remarcó el hecho que deberían haber mayores avances a la hora de regular la organización de los clubes del fútbol chileno.

“Hay sociedades anónimas que en su momento ayudaron al fútbol y que llevan 20 años, sin que se hayan reformado. Ves una “comisión” de la Cámara de Diputados que lleva años intentando hacer años, pero yo no sé si hace lo que dice que hace. ¿Cuándo va a ser el momento en que el gobierno reformule la ley de sociedades anónimas, que haya obligaciones en la formación, contratos y salud de los jugadores? Todos se quedan callados y nadie dice nada de las autoridades, de la gente que fiscaliza”, dijo, apuntando a posibles soluciones para evitar problemas como el aumento del cupo de extranjeros.

“Para mí, Jaime Pizarro, que tiene mucho conocimiento y claridad de la separación federación de la ANFP, debiese intervenir con más fuerza, que la Comisión de Deportes haga lo que tenga que hacer y no nos llenemos de reuniones todo el tiempo sin hacer absolutamente nada. El que pierde es el fútbol, esa es la realidad. Si queremos que crezca, se tiene que intervenir. Lo que está haciendo el Consejo de Presidentes es querer medir quién tiene más fuerza y no es el camino, están obligando a una paralización. Si el Sindicato para, es por algo”, concluyó Luis Marín.