A los 64 años, murió la actriz Suzzanne Douglas

A inicios de esta semana, murió la actriz Suzzanne Douglas a los 64 años. La noticia fue confirmada este jueves por medios internacionales.

“La industria ha perdido a una artista verdaderamente talentosa con el fallecimiento de Suzzanne Douglas. Conmovió a todos los que la conocieron y fue encantadora en todo el sentido de la palabra. La familia aprecia su apoyo y les pide privacidad durante este momento difícil”, confirmaron sus familiares al medio de espectáculos Entertainment Weekly.

La actriz llegó a la fama por su actuación en The Parent ‘Hood (1995-1999), aunque inició su carrera en 1976 a los 19 años de edad. Actuó en una veintena de películas, incluyendo Tap (1989), How Stella Got Her Groove Back (1998),Jason’s Lyric (1994) y The Inkwell (1994); entre varios títulos.

También trabajó en una treintena de series, incluido su último papel como Grace Cuffee en la serie de Netflix When They See Us.

La actriz de 64 años murió en su residencia en la isla Martha’s Vineyard, ubicada en Massachusetts (Estados Unidos). En dicho lugar vivía con su esposo de hace 32 años y su hija, Jordan.

Suzanne se une a una extensa lista de fallecidos desde que comenzó la semana: la cantante Raffaella Carrà, de quien se realizó el funeral este miércoles, el actor chileno José Secall, fallecido a los 72 años, el actor y director Robert Downey Sr, y el actor de 23 años Daniel Mickelson.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa por la cual murió la actriz Suzzanne Douglas aunque sí trascendió la información de que estos últimos dos años sufrió un cáncer.