Kast adelanta política migratoria: “Seremos muy duros con quienes los transporten, les vendan productos o los alojen”

El Presidente electo, José Antonio Kast, concedió una entrevista en la cual abordó la crisis migratoria, lo que hará en sus primeros 90 días de Gobierno, y cómo actuará respecto a los beneficios sociales.

En conversación con T13, el futuro mandatario del país reiteró que “no vamos a tocar ningún derecho adquirido, pero hay situaciones complejas que tenemos que lograr que Chile crezca”.

“Todos los beneficios sociales que se entregan los vamos a mantener, pero tengo que mantenerlos con dinero en efectivo, tengo que garantizar que sea permanente en el tiempo”, agregó.

Asimismo, Kast afirmó que los derechos sociales se garantizarán con “crecimiento, inversión y orden”.

“Lo que ocurre hoy en el Estado es que hay desorden, y ahí puede haber corrupción y situaciones complejas para poder programar un presupuesto”, complementó.

Crisis migratoria y primeros 90 días de Gobierno

Por otro lado, el Mandatario electo indicó que espera que en sus primeros 90 días de Gobierno “todos los migrantes irregulares que quieran volver en algún momento a Chile, hayan dejado nuestra patria“.

“Los que lo dejen y después postulen, como corresponde, y en Chile hay mecanismos para hacerlo, les queremos garantizar agilidad”, prosiguió.

“Alguien podría decir ‘si en Chile hoy están las condiciones, puede recibir’, pero no tenemos salud ni vivienda suficientes, tenemos campamentos en todos lados, y lo más grave es que esto se convirtió en una línea de trabajo del crimen organizado”, aseveró.

Finalmente, José Antonio Kast manifestó que en esos primeros 90 días de Gobierno espera que “tengamos, ojalá, un acuerdo en el Congreso para que de una falta esto se convierta en delito (cruzar la frontera irregularmente)“.

“Para que si alguien cruza la frontera y no se autodenuncia, no pueda circular por Chile libremente. Vamos a ser muy duros con aquellos que los transporten, les vendan productos para vender, los alojen y les arrienden (a los migrantes irregulares)”, dijo.

“Vamos a fiscalizar a quienes los contraten. Tenemos que avanzar en el tema del crimen organizado, si una variante es el toldo azul, pero ese es el último eslabón. ¿Dónde están quienes proveen a esas personas? ¿Están en Meiggs o están en un puerto? Ahí es donde tenemos que entrar nosotros”, cerró.