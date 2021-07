“Papá falleció pacíficamente”: A los 85 años murió el actor y director Robert Downey Sr.

Durante esta jornada se conoció el fallecimiento de Robert Downey Sr., reconocido actor, director y padre de Robert Downey Jr. El protagonista de Sherlock Holmes y Iron Man dio a conocer públicamente el deceso de su progenitor, de 85 años, a través de sus redes sociales.

“Anoche, papá falleció pacíficamente mientras dormía después de años de soportar los estragos del Parkinson. Era un verdadero cineasta inconformista y permaneció notablemente optimista en todo momento”, expresó Downey Jr. en Instagram.

Agregó que “según los cálculos de mi madrastra, estuvieron felizmente casados por poco más de dos mil años”, continuó el actor, quien le rindió homenaje a ella también. “Rosemary Rogers-Downey, eres una santa, y nuestros pensamientos y oraciones están contigo”.

Nacido en Manhattan en 1936, antes llevaba el nombre de Robert Elias, y luego cambió su apellido por el de su padrastro, James Downey. Encabezó películas como Putney Swope y Greaser’s Place. También formó parte de producciones como Boogie Nights, Magnolia y To Live and Die in L.A.

Durante los años 60, se dedicó a escribir y dirigir películas de bajo presupuesto. Luego se casó con Elsie, quien actuó en sus películas, y tuvo a dos hijos junto a ella: Allyson y Robert Jr., quienes debutaron a temprana edad en el cine gracias a su padre.

Si bien estuvo lejos de la prensa en la época contemporánea, en 2001 salió a defender a su hijo cuando enfrentó cargos por posesión de cocaína y heroína. “La vida es demasiado fácil cuando eres una estrella de cine. La gente hará lo que quieras y te conseguirá lo que quieras. Hollywood es un lugar horrible“, expresó en ese entonces.

La última película de Robert Downey Sr. fue Tower Heist en 2011, en el que compartió elenco junto a Eddie Murphy, Ben Stiller y Casey Affleck. Su último proyecto como director fue Hugo Pool en 1997 y Rittenhouse Square, documental de 2005.