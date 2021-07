Murió el actor Daniel Mickelson: Así lo despidieron sus cercanos y estrellas de Hollywood

Con tan solo 23 años, murió el joven actor Daniel Mickelson, dejando a miles de fans descorazonados e impactados.

Mickelson se hizo conocido por participar en la web serie Mani y en la cinta The Killer Clown Meets the Candy Man, trabajos con los que logró destacar y volverse una estrella en ascenso en Hollywood.

La hermana de Daniel Mickelson, Meredith, fue quien dio a conocer al mundo la lamentable noticia del deceso del actor, mediante un post en su cuenta de Instagram, en donde escribió que “mi corazón está destrozado y escribir esto se siente tan mal que ni siquiera sé qué decir”.

“Ayer perdí a mi hermano, mejor amigo y la otra mitad de mi corazón. No había una persona a la que amara más en este mundo. No hay palabras que le hagan justicia. Conocerlo era amarlo. Era el humano más feliz, brillante, sonriente, más cálido que existía y estoy tan feliz de que Dios me haya elegido como su hermana por toda su maravillosa vida”, escribió la modelo al pie de la fotografía que compartió a sus seguidores, en donde se le ve a ella y a su hermano siendo niños.

Otra persona cercana al actor Daniel Mickelson que también se sumó a las sensibles despedidas, fue su novia, Maddie Haley, quien escribió que “ahora tengo un ángel guardián a mi lado por el resto de mi vida”.

“No estoy segura de cómo voy a salir adelante, pero voy a ser fuerte porque sé que es lo que tú hubieras querido. Todo lo que hago ahora es por ti. Ahora tengo un ángel guardián a mi lado por el resto de mi vida. Voy a hacerte sentir tan orgulloso. Te amo para siempre bebé”, escribió Haley mediante un post en su feed de Instagram.

Otra celebridad de Hollywood que se refirió al lamentable fallecimiento del joven actor fue Paris Hilton, quien escribió a través de una historia de Instagram: “Eras una gran luz. Es muy triste escuchar esto. RIP”.

En tanto, la modelo Kaia Gerber también le dedicó una publicación al joven de 23 años, mediante una historia de Instagram en donde relató una anécdota que vivió junto a su fallecido amigo.

“Recuerdo esa vez que nos sentamos en el sofá y pasamos todo el día inventando nuestro propio lenguaje secreto que seguíamos hablando cada vez que nos veíamos. Ojalá pudiéramos volver allí. Ojalá siguiéramos hablando en frases que probablemente molestaron a todos los demás, pero que siempre nos hicieron reír”, escribió Gerber.

Mira a continuación la publicación de Meredith, hermana del fallecido actor Daniel Mickelson