Adriana Barrientos, Hotuiti, Bombo Fica y otros famosos que postulan a la Convención Constitucional

Este lunes se cerraron las inscripciones para las candidaturas a la Convención Constitucional, y luego que los partidos e independientes hicieran el trámite, se conoció que -tal como ha pasado en otras elecciones- hay varias caras conocidas desde fuera de la política entre los interesados en participar escribiendo la nueva Constitución.

Entre ellos, una de las candidaturas que más llamó la atención y generó debate en las redes sociales fue la de la modelo Adriana Barrientos, quien incursiona por primera vez en la política. La maniquí va respaldada por el partido Federación Regionalista Verde Social, figurando como activista por los animales y las causas LGBTI+.

Otra “cara conocida” dentro de listado de interesados es la actriz Malucha Pinto, quien se postuló para representar al Distrito 13, que compone a las comunas de San Ramón, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque y San Miguel.

“Soy Malucha Pinto, soy teatrista nacional, y una mujer profundamente comprometida con la democracia, con los derechos humanos, con la inclusión, con la cultura, ¡por supuesto con las mujeres!”, expresó en el video que anuncia su candidatura.

Entre los rostros masculinos, está el comediante Daniel Fica, conocido popularmente como Bombo Fica, quien fue apoyado por el Partido Comunista para su campaña.

“Tengo una militancia comunista que todos la saben, no la he ocultado. No podría ir por una lista independiente, sería inconsecuente”, dijo en una entrevista con ADN.

Desde el rubro de las artes, también el actor Bastián Bodenhöfer quien postuló como candidato por el Distrito 12, que compone las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo.

El actor ha sido duro a la hora de criticar las medidas sanitarias que mantienen cerrados teatros y otras zonas artísticas, como también la nueva medida que impide música ambiental y en vivo en los locales, según ha dicho en su cuenta de Instagram.

En la línea de los actores, también está Mauricio Pesutic, actor que va respaldado por el Pacto Apruebo Dignidad, que compone al Frente Amplio, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Comunista, Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Igualdad y movimientos políticos.

Pesutic incluso apareció en la Franja Electoral por el Apruebo representando a uno de sus más famosos personajes: el Chingao.

Desde Rapa Nui, otro inscrito es Hotuiti Teao, quien se postuló para representar al Distrito 7, que compone las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Viña del Mar.

El modelo rapa nui está apoyado por el Pacto Vamos por Chile que está compuesto por los partidos del oficialismo más el Partido Republicano.

Por el mismo pacto, también está María Luisa Cordero, quien compite por el Distrito 12. La doctora Cordero está entre los precandidatos de mayor edad en el listado (tiene 77 años), que está compuesto mayoritariamente por personas que no son de la tercera edad.

En el listado también está el actor Francisco Reyes, quien postula al Distrito 8 (Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil), y que va por el Pacto Lista del Apruebo, conformado por DC, PR, PPD, PC más el PRO, Ciudadanos y Nuevo Trato.

La mañana de este miércoles, el actor abrió un espacio de debate en su cuenta de Instagram para recibir opiniones sobre este proceso.

Además de los constituyentes, hasta el lunes además se pudo inscribir a los candidatos a gobernadores regionales, alcaldes y concejales. En tanto, las elecciones se llevarán a cabo el próximo 11 de abril.

Hay que recordar que los requisitos para ser candidatos a la Convención están contemplados en el artículo 13 de la Constitución: chilenos (en el caso de chilenos nacidos en el extranjero sólo pueden los que llevan más de un año en Chile), mayores de edad y autoridades que cesen sus cargos al inscribirse.

En tanto, quienes sean los 155 seleccionados como integrantes de la Convención recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, o sea un monto cercano a los 2.548.900 pesos chilenos.