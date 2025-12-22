Subclado K: revisa los síntomas de la nueva variante de Influenza A(H3N2) detectada en Chile

La nueva variante de Influenza A(H3N2), conocida como Subclado K, ya fue detectada en Chile, y aunque no ha provocado un aumento de hospitalizaciones, las autoridades sanitarias han puesto el foco en reconocer oportunamente sus síntomas.

De acuerdo con la vigilancia epidemiológica nacional y el Ministerio de Salud (Minsal), el Subclado K presenta un cuadro clínico muy similar al de la influenza estacional. Entre los principales síntomas se encuentran:

Fiebre alta o sensación febril

Dolor muscular y articular

Cansancio intenso y malestar general

Tos seca persistente

Dolor de garganta

Congestión nasal o secreción

Dolor de cabeza

En la mayoría de los casos, la enfermedad evoluciona de forma leve a moderada. Sin embargo, en personas de riesgo, el virus puede generar complicaciones respiratorias que requieren evaluación médica.

Hasta ahora, no se ha evidenciado un aumento de casos graves ni de hospitalizaciones, pero sí se ha identificado que el Subclado K tiene mayor capacidad de transmisión, lo que hace clave detectar los síntomas a tiempo y evitar contagios.

Las autoridades han señalado que cualquier empeoramiento del cuadro, como dificultad para respirar, fiebre persistente o decaimiento extremo, debe motivar una consulta inmediata en un servicio de urgencia.

Importancia de la vacunación

La evidencia indica que la vacuna contra la influenza sigue siendo efectiva para prevenir cuadros graves asociados a esta variante. En tanto, la vacuna 2026 incluirá específicamente la cepa H3N2, reforzando la protección.