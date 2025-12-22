;

¡Remezón en el mundo gamer! Muere creador de “Call of Duty” a los 55 años en un accidente

Vince Zampella estuvo involucrado en un choque automovilístico al norte de Los Ángeles.

El mundo de los videojuegos recibió una lamentable e inesperada noticia al confirmarse la muerte de Vince Zampella, uno de los creadores del exitoso juego Call of Duty, a los 55 años de edad.

El desarrollador de la que hoy es una de las sagas más populares de la industria gamer estuvo involucrado en un accidente automovilístico al norte de Los Ángeles, Estados Unidos.

Según los datos oficiales compartidos por las autoridades encargados de las investigaciones, el que viajaba se salió de la carretera e impactó una barrera de hormigón, lo que desató un incendio fatal.

Por el momento, las autoridades no han divulgado si Zampella manejaba ni las causas precisas del accidente, que no involucró a terceros.

Zampella dejó una huella imborrable en el mercado de los FPS, ya que además de co-crear 'CoD‘, para la cual tuvo un rol importante en Call of Duty 4: Modern Warfare, diseñó títulos como Medalla de Honor.

También participó en títulos como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi. Además, en su rol activo dentro de Electronic Arts durante el último tiempo, destacó como directivo de Battlefield,estando al frente de Battlefield 6.

