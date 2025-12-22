Tomás Barrios entra en escena: revisa la programación de los octavos de final de la Copa Chile de Tenis 2025 / Icon Sportswire

Este lunes, en el Club de Tenis de Providencia, se dio inicio a la Copa Chile de Tenis 2025 con la disputa de la ronda de dieciseisavos de final.

Dentro de los resultados más destacados de la jornada, sobresale el triunfo de Joaquín León, quien venía desde la qualy y se metió en octavos de final tras vencer a Bautista de la Peña por 6-4 y 6-0.

En uno de los duelos más igualados del día, Diego Ortiz se impuso ante Carlos Silva por 7-5, 4-6 y 7-6, y ahora deberá enfrentar en la ronda de los ocho mejores al favorito del torneo, Tomás Barrios (111° del ATP).

En otro de los encuentros, Amador Salazar derrotó al también clasificado desde la qualy, Jorge Abde, por 6-2 y 6-1, y ahora deberá verse las caras con el otro mejor posicionado del certamen, Benjamín Torrealba (839°).

Cabe destacar que Barrios y Torrealba, los dos cabezas de serie del torneo, no vieron acción en la primera ronda, por lo que su participación en la Copa Chile comienza recién en esta fase.

Programación de los octavos de final de la Copa Chile de Tenis 2025