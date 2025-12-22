;

Culpa a la IA: Elon Musk lanza inquietante predicción sobre el futuro de los ahorros y de los empleos tradicionales

El CEO de Tesla advierte que la IA y la renta universal podrían eliminar la necesidad de trabajar y ahorrar, cambiando la economía tal como la conocemos.

Martín Neut

Elon Musk

Elon Musk / BRENDAN SMIALOWSKI

Elon Musk, CEO de Tesla, proyecta un futuro en el que la inteligencia artificial y la robótica transformarán profundamente la vida cotidiana, haciendo que el empleo tradicional y el ahorro dejen de ser necesarios.

Según Musk, “probablemente ninguno de nosotros tendrá trabajo” en un escenario en que todos los individuos tengan cubiertas sus necesidades gracias a sistemas automatizados y a una “renta alta universal y no básica”, según consigna Fox News.

Sus declaraciones, publicadas en su perfil de X y durante una intervención suya en París, surgen en un contexto de creciente debate internacional sobre cómo la automatización impactará la economía y la organización social.

“No habrá qué preocuparse por guardar dinero”

Musk advirtió que, aunque la IA podría eliminar la pobreza y la escasez, el desafío real será definir el sentido y propósito de la vida de cada persona.

El empresario sudafricano también reaccionó a la iniciativa de Ray Dalio de fomentar el ahorro y la inversión juvenil, señalando que, en una economía dominada por la IA, “no habrá por qué preocuparse por guardar dinero”.

Musk estima que la probabilidad de que la inteligencia artificial logre cubrir todas las necesidades humanas sin depender del empleo supera el 80%.

