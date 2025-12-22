Culpa a la IA: Elon Musk lanza inquietante predicción sobre el futuro de los ahorros y de los empleos tradicionales

Elon Musk, CEO de Tesla, proyecta un futuro en el que la inteligencia artificial y la robótica transformarán profundamente la vida cotidiana, haciendo que el empleo tradicional y el ahorro dejen de ser necesarios.

Según Musk, “probablemente ninguno de nosotros tendrá trabajo” en un escenario en que todos los individuos tengan cubiertas sus necesidades gracias a sistemas automatizados y a una “renta alta universal y no básica”, según consigna Fox News.

Sus declaraciones, publicadas en su perfil de X y durante una intervención suya en París, surgen en un contexto de creciente debate internacional sobre cómo la automatización impactará la economía y la organización social.

“No habrá qué preocuparse por guardar dinero”

Musk advirtió que, aunque la IA podría eliminar la pobreza y la escasez, el desafío real será definir el sentido y propósito de la vida de cada persona.

El empresario sudafricano también reaccionó a la iniciativa de Ray Dalio de fomentar el ahorro y la inversión juvenil, señalando que, en una economía dominada por la IA, “no habrá por qué preocuparse por guardar dinero”.

It is certainly a nice gesture of the Dells, but there will be no poverty in the future and so no need to save money.



There will be universal high income. — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2025

Musk estima que la probabilidad de que la inteligencia artificial logre cubrir todas las necesidades humanas sin depender del empleo supera el 80%.