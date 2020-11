Bombo Fica “está pensando” postularse como constituyente: “Tengo una militancia comunista que todos la saben. No podría ir de independiente, sería inconsecuente”

“El rey del humor 2” es el nuevo espectáculo que mantiene ocupado a Bombo Fica. Programado para este 12 de diciembre, en el show analiza la actualidad con su acostumbrada crítica social, aprovechando el formato de lo audiovisual. Las entradas ya están a la venta a través del sistema Passline con un precio muy bajo: 3.500 pesos.

Un interés por la política que para Daniel Fica, su nombre verdadero, trasciende el humor: ya le ofrecieron postularse como constituyente y lo está “pensando”, según confesó en conversación con Ciudadano ADN.

Todo, pese a que “uno puede tener la mejor intención, pero dependemos de terceros”, y que no le conviene económicamente. “Si lo que uno gana artísticamente es superior, pero hay una responsabilidad moral. ¿Quién va a pelear tus causas?”, expresó.

Entre esas causas está la cultura y el derecho al espectáculo, tradicionalmente postergados en la discusión pública. “Nos damos cuenta con esta ministra de Cultura que es capaz de mandarse una frase para el bronce minimizando el tema. Alguien tiene que golpear la mesa y decir que la cultura sea importante en este país, y no solo un consumo para la gente que puede pagarlo”.

La eventual candidatura de Bombo tendría un domicilio político claro. “Tengo una militancia comunista que todos la saben, no la he ocultado. No podría ir por una lista independiente, sería inconsecuente”.

Esa misma militancia lo lleva a tener un favorito claro con miras a las próximas elecciones presidenciales. “Daniel Jadue ha demostrado con creces ser un hombre de gestión, y con valores humanos puestos al servicio de la sociedad. Sería un aporte para sacarnos de la mediocridad en la que nos tienen como país”. Sin embargo, piensa que es una carrera presidencial cuesta arriba, ya que “el anticomunismo existe de la izquierda para arriba. Es un miedo que le tienen a no tener concubinato con el mundo empresarial”.

La militancia que Fica ha expresado abiertamente, reconoce, lo ha hecho sufrir descalificaciones. Para algunos “bastó con que se enteraran ‘ah, es comunista’, entonces es lo peor. Es una descalificación gratuita y barata”. Sin embargo, el comediante no se amilana, y recuerda que “gracias a los comunistas se han instalado banderas de lucha que se han ganado en toda la historia. Esto de querer cambiar la Constitución y el modelo neoliberal es una bandera que tenemos desde el plebiscito del Sí y el No. Nos sacaron de la Concertación por tenerlas”.

Como un eventual constituyente, su prioridad sería “sin duda” la educación, “que debe ser gratuita y de calidad, y un derecho establecido por el Estado, más allá del partido de turno gobernando”, y la salud, “en un escenario donde el Estado no otorga el derecho a la salud. Qué libertad tiene el que vive en La Pintana o La Legua para entenderse en una clínica de excelencia. El Estado tiene que ofrecer establecimientos de primera línea, que no tengan las mismas sábanas hace 20 años”.

“La gente no entiende que este país no crece por la plata, crece por la gente que trabaja. La plata es un instrumento”, sostuvo. Por eso, también le preocupa el tema de las pensiones. “Cuando llegas al ocaso de tu vida, termínala con dignidad y respeto. No puede haber abuelitos vendiendo parches curitas en las micros”.

Fuera de la política, Bombo Fica tuvo que sumergirse en el mundo de la tecnología para poder seguir desarrollando su trabajo online durante estos meses de pandemia. “Como soy análogo tuve que aprender computación”, reconoció. El confinamiento le permitió perder la “libertad de hacer cosas tan comunes como dar un abrazo y un beso”. Pero también aprendió “a hacer aseo, a usar bien el trapero, a lavar la loza, que son cosas que uno no le da importancia”.

Una pandemia que le impedirá pisar nuevamente un escenario en el que históricamente ha brillado: la Quinta Vergara. “Me sondearon a mediados de año, pero tenía absolutamente claro que si no había una vacuna, no vamos a tener Festival”. Para Bombo, sobre el Festival de Viña “su gracia es la atmósfera, y eso se la da el público, ese circo romano que aprueba o rechaza lo que haces. No es un espectáculo como otro, tiene algo de cruel o de exitismo también. Si no tenemos público, no existe Festival”.