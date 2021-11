Caso Peng Shuai: publicaron videos de la desaparecida tenista china, pero no convencen a la WTA

La tenista china Peng Shuai, de 35 años, sigue generando incertidumbre con su desaparición tras denunciar el pasado 4 de noviembre que un alto miembro del PC de su país abusó sexualmente de ella.

Esa acusación la hizo por medio de redes sociales, el involucrado es el exvicepresidente chino Zhang Gaoli y desde entonces no se tienen señales de la deportista.

Pero en las última horas algunos medios chinos publicaron videos de la deportista saludando a otras personas en la inauguración de un torneo, algo que no convenció a la Asociación Femenina de Tenis, WTA.

Fue el editor jefe del diario internacional del gobierno chino “Global Times”, Hu Xijin, quien publicó en su cuenta dos videos.

En ellos se muestra a la tenista, aparentemente participando en la ceremonia de apertura de un torneo de tenis en horario dominical de China.

“Adquirí dos videos que muestran que Peng Shuai estaba cenando con su entrenador y amigos en un restaurante”.

“El contenido del video muestra claramente que fueron filmadas el sábado, hora de Beijing”, escribió el periodista en uno de sus posteos

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021