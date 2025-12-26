;

Muere concejal de San Antonio, Milko Caracciolo, tras sufrir infarto en bahía Pichilemu

El Municipio confirmó el deceso ocurrido en Playa Hermosa mientras realizaba pesca en kayak y decretó dos días de duelo comunal.

Martín Neut

Matías Llanca

Milko Alejandro Caracciolo Soto

Milko Alejandro Caracciolo Soto / Foto: Francia Romero

El concejal de San Antonio, Milko Alejandro Caracciolo Soto, falleció este viernes tras sufrir un infarto mientras realizaba pesca en kayak en Playa Hermosa, en la comuna de Pichilemu, región de O’Higgins.

Según medios regionales, el hecho ocurrió cuando el edil se encontraba desarrollando una actividad que practicaba de manera habitual.

Desde la Municipalidad de San Antonio confirmaron el deceso y decretaron dos días de duelo comunal.

A través de un comunicado, indicaron que el concejal murió “producto de un infarto” y precisaron que “se encontraba realizando pesca deportiva en un lugar que visitaba frecuentemente por los lazos familiares que lo unían a ese balneario”.

Caracciolo ejercía como concejal por los períodos 2021-2024 y 2024-2028, y al momento de su fallecimiento presidía las comisiones de Desarrollo Territorial, Medioambiente y Derechos Humanos del concejo municipal.te y Derechos Humanos del concejo municipal.

