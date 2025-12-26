Amigas de 81 años se vuelven virales tras recorrer el mundo en 80 días: “Una inspiración”

Nunca es tarde para cumplir un sueño. Esa fue la premisa que llevaron a la práctica Ellie Hamby y Sandy Hazelip, dos amigas estadounidenses de 81 años, que lograron recorrer 18 países y los siete continentes en solo 80 días.

La travesía comenzó el 11 de enero de 2023, cuando ambas partieron desde Estados Unidos inspiradas en la novela La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne.

Según relataron en entrevistas recogidas por medios como AARP y VegOut Magazine, el plan original era concretar el viaje al cumplir 80 años, pero la pandemia obligó a postergarlo un año.

Lejos de limitarse a destinos tradicionales, Hamby —fotógrafa documental— y Hazelip —médica geriatra y docente— apostaron por una ruta ambiciosa que incluyó experiencias únicas en cada continente.

El primer gran desafío fue la Antártida, donde cruzaron el temido Pasaje de Drake, uno de los tramos marítimos más peligrosos del mundo, según destacó el medio Nine Travel.

Durante los casi tres meses de viaje, caminaron por la Muralla China, sobrevolaron Egipto en globo aerostático, visitaron el Taj Mahal en India, convivieron con distintas culturas y registraron cada etapa a través de redes sociales, donde miles de personas siguieron su aventura día a día.

En diversas entrevistas, ambas coincidieron en que el objetivo nunca fue “demostrar resistencia física”, sino recordar que la edad no debería ser un freno para seguir explorando el mundo.

La historia de Hamby y Hazelip fue replicada por medios internacionales como Fox News, que destacó el impacto emocional del viaje y cómo su mensaje conectó especialmente con personas mayores, alentándolas a mantenerse activas y curiosas.

Más allá de los paisajes y las postales, su aventura dejó una enseñanza clara: los sueños no vencen con los años y la amistad puede ser el mejor motor para atreverse a lo que parece imposible.

Revisa las imágenes:

