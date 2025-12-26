Una investigación realizada por Reportajes T13 ha puesto en la mira a Era Clinic, un centro de estética con presencia nacional que acumula una serie de denuncias por negligencia médica, falta de permisos sanitarios y la realización de cirugías invasivas en recintos no habilitados.

La cadena, que operaba en ciudades como Calama, Antofagasta, Concón, Santiago y Concepción, ha enfrentado la prohibición de funcionamiento en varias de sus sedes tras fiscalizaciones que revelaron condiciones de alto riesgo para los pacientes.

Pabellones ilegales y riesgo vital

El reportaje expuso cómo la clínica ofrecía y ejecutaba procedimientos quirúrgicos complejos —como liposucciones de papada y bichectomías— en simples oficinas o salas de procedimientos básicos, las cuales no cuentan con la esterilidad ni el equipamiento de un pabellón de cirugía menor.

En Calama, la autoridad sanitaria sorprendió a un médico en pleno procedimiento invasivo en un lugar que carecía de resolución sanitaria y manejo de residuos, decretando su cierre inmediato. Una situación similar ocurrió en Antofagasta, donde la clínica operaba utilizando una resolución sanitaria válida solo para la Región Metropolitana, generando un negocio millonario al margen de la normativa local.

“Te opero gratis, pero en Venezuela”

Los testimonios de las víctimas revelan las consecuencias de estas prácticas. En la sucursal de Concón, pacientes que contrataron el denominado “Selfie Package” (lipo de papada y perfilado) denunciaron haber quedado con fibrosis cervical extensa, bultos y dolores crónicos.

Uno de los casos más insólitos involucra a una paciente que, tras reclamar por los malos resultados, recibió una respuesta desconcertante del médico tratante: le ofreció repetir la cirugía de manera gratuita, pero condicionada a que ella viajara por su cuenta a la clínica que el profesional tiene en Venezuela.

La casa matriz en Santiago (Los Dominicos) no estuvo exenta de problemas. Se inició un sumario sanitario al descubrirse que utilizaban el doble de las salas autorizadas y, más grave aún, que personal no médico (cosmetólogas) estaba realizando procedimientos invasivos, además de llevar registros incompletos de las fichas clínicas.

La respuesta de la empresa

Pese a la gravedad de las acusaciones y la evidencia de las fiscalizaciones, Era Clinic declinó dar una entrevista en cámara. A través de un comunicado, aseguraron cumplir con la legislación chilena y atribuyeron el cierre de sus sucursales en el norte a “decisiones económicas”, desmarcándose de las exigencias impuestas por la autoridad sanitaria.

Al cierre del reportaje, solo la sucursal de Concepción se mantiene operativa sin reparos vigentes, mientras que las víctimas continúan lidiando con las secuelas físicas y psicológicas de intervenciones que prometían belleza y terminaron en pesadilla.