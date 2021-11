WTA apuntó contra medios estatales chinos tras desaparición de la tenista Shuai Peng

La tenista china Shuai Peng sigue preocupando al mundo del tenis por su desaparición a principios de noviembre, esto tras denunciar de acoso y violación al exvicepresidente de China, Zhang Gaoli.

En medio de la incertidumbre por el paradero de la jugadora asiática, las críticas han apuntado en contra del gobierno chino y los medios estatales por el poco apoyo entregado a la deportista.

Incluso, se armó una polémica luego de que el canal estatal chino CGTN publicara este miércoles un supuesto correo electrónico escrito por Shuai Peng, en donde asegura que “no estoy desaparecida. No estoy en peligro. Me encuentro descansando en casa. Todo está bien”.

La veracidad de este mail fue puesta en duda por la propia Asociación Femenina de Tenis (WTA por sus siglas en inglés). Su presidente y director ejecutivo, Steve Simon, se pronunció en un comunicado oficial exigiendo que no haya intimidación ni censura para la tenista afectada.

“La declaración publicada por los medios estatales chinos sobre Peng Shuai solo plantea mis preocupaciones en cuanto a su seguridad y paradero. Me cuesta creer que Peng Shuai en realidad escribió el correo electrónico que recibimos o crea lo que se le atribuye”, señaló el presidente de la WTA.

“La WTA y el resto del mundo necesitan pruebas independientes y verificables de que está a salvo. En repetidas ocasiones he intentado comunicarme con ella a través de numerosas formas de comunicación, sin éxito”, manifestó el mandamás del tenis femenino.

En este punto, afirmó que “se debe permitir que Peng Shuai hable libremente, sin coacción o intimidación de ninguna fuente. Su denuncia de agresión sexual debe ser respetada, investigada con total transparencia y sin censura”.

“Las voces de las mujeres deben ser escuchadas y respetadas, no censuradas ni impuestas”, concluyó Steve Simon.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI

Statement by Steve Simon, WTA Chairman & CEO:

The statement released today by Chinese state media concerning Peng Shuai only raises my concerns as to her safety and whereabouts. Peng Shuai must be allowed to speak freely, without coercion or intimidation from any source.

— wta (@WTA) November 17, 2021