Caso Peng Shuai: WTA entregó dura advertencia a China por tenista desaparecida

La desaparición de la destacada tenista china, Peng Shuai, sigue aumentando las preocupaciones en el mundo del tenis. Desde inicios de noviembre que no se sabe del paradero de la jugadora, esto tras la denuncia que hizo en contra del exvicepresidente de China, Zhang Gaoli, acusándolo de acoso y violación.

La Asociación Femenina de Tenis (WTA por sus siglas en inglés) ha expresado su total inquietud por la situación de la deportista, además del respaldo ante las denuncias que realizó.

En este escenario, el ente rector del tenis femenino apuntó contra el gobierno de China y sus medios de comunicación estatales, quienes hasta el momento no han reconocido las acusaciones de Peng Shuai.

Es por esto que el presidente de la WTA, Steve Simon, entregó una dura advertencia a las autoridades del “gigante asiático” si es que no colaboran para encontrar, apoyar y resguardar a la tenista.

En diálogo con CNN, Simon aseguró que no le importa perder cientos de millones de dólares en relaciones comerciales con China para velar por la seguridad de Peng Shuai. “Definitivamente estamos dispuestos a retirar nuestro negocio de China y lidiar con todas las complicaciones que ello conlleva”, señaló.

“Esto es más grande que el negocio. Las mujeres necesitan ser respetadas y no censuradas”, comentó el mandamás del tenis femenino.

Además, el presidente de la WTA puso en duda la veracidad de un correo electrónico que publicaron los medios estatales chinos, donde supuestamente la tenista desaparecida afirmó que se encontraba bien y sin problemas.

“Ya sea que la obligaran a escribirla, alguien la escribió para ella, no lo sabemos. Pero en este punto no creo que haya ninguna validez en ella y no estaremos cómodos hasta que tengamos la oportunidad de hablar con ella”, sentenció Steve Simon.