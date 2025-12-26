;

VIDEO. El dolor de un “casi algo”: por qué estas rupturas pueden doler más de lo que se cree, según la psicología

Aunque no haya sido formal, la especialista señaló que estos vínculos activan emociones profundas que dificultan cerrar el ciclo.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Malte Mueller

Cada vez más personas consultan por un tipo de ruptura que, aunque breve en el tiempo, provoca un fuerte impacto emocional.

Se trata del llamado duelo por un “casi algo”, un vínculo sin etiqueta formal que, según la psicóloga y sexóloga Milagros Burgos Recci, puede generar un dolor incluso mayor que el término de relaciones largas.

En ese sentido, explicaron que este tipo de vínculos sí generan apego. Aunque no exista una etiqueta, el solo hecho de vincularse y compartir intimidad activa una conexión emocional que, al romperse, desencadena un proceso de duelo legítimo.

La diferencia clave está en el momento en que suelen terminar estas relaciones. La mayoría se corta durante la fase del enamoramiento, cuando la otra persona aún está idealizada.

En ese periodo, se asocia al vínculo con experiencias intensamente agradables: primeras citas, planes espontáneos, conversaciones de madrugada y una versión “mejorada” de ambos.

A esto se suma un factor decisivo: la fantasía. Los expertos señalan que gran parte del apego no se construye solo en lo vivido, sino también en lo que se imaginó que podía pasar. Esa historia que nunca se concretó se pega emocionalmente a la persona, amplificando el impacto de la ruptura.

Las llamadas “mariposas en el estómago”, explican los especialistas, no siempre son amor. Muchas veces corresponden a la incertidumbre ante lo nuevo y a la intensidad emocional que genera alguien que resulta altamente relevante en poco tiempo.

Por eso, cuando el vínculo se corta, la caída puede ser más dura ya que no solo se pierde a la persona, sino también la ilusión y la expectativa. Lejos de ser una exageración, el dolor tras un “casi algo” es un fenómeno psicológico real.

Finalmente, los científicos concluyeron que reconocer este tipo de duelo es clave para procesarlo de forma sana y evitar que se transforme en culpa, confusión o autocrítica innecesaria.

