“Cumplía con los criterios de priorización de atención”: Hospital del Salvador responde a críticas por cirugía exprés a la madre de Ximena Aguilera / VICTOR HUENANTE

El Hospital del Salvador respondió a los cuestionamientos surgidos tras la rápida cirugía realizada a Lucía Sanhueza Vargas, madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien fue intervenida por una fractura de cadera pocas horas después de ingresar al recinto.

La paciente llegó a la Unidad de Emergencia Hospitalaria la mañana del 23 de diciembre, luego de un accidente doméstico, y cerca de diez horas más tarde fue llevada a pabellón, según La Tercera.

La situación generó inquietud al interior del hospital, luego de conocerse antecedentes que apuntan a una alteración en el orden habitual de otras cirugías.

Mediante una declaración pública, el recinto defendió su actuación y aseguró que “la atención de la paciente se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por nuestra institución”.

“Estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos”

Añadieron que al ingreso “cumplía con los criterios de priorización de atención asociados a su edad y condición clínica”.

Asimismo, el hospital recalcó que “la presencia de un traumatólogo en el equipo de turno, con subespecialidad en la patología que presentaba la paciente, permitió una resolución oportuna del caso”, subrayando que “todas las decisiones clínicas adoptadas estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos y asistenciales”.

Finalmente, el establecimiento afirmó que “la resolución quirúrgica de esta paciente no afectó la oportunidad de atención del resto de los pacientes con patología similar”, descartando un eventual trato preferente.