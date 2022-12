¿Dejará el cargo? Encuesta de Elon Musk arroja que el 57% quiere que renuncie como jefe de Twitter

Durante la tarde del pasado domingo, el magnate y dueño de Twitter, Elon Musk, realizó una encuesta en su cuenta de dicha red social, en la cual participaron más de 17 millones de usuarios.

En esta, el empresario consultó “¿Debo renunciar como jefe de Twitter?”, afirmando que, cualquiera sea la decisión de los cibernautas, “me atendré a los resultados de esta encuesta“.

En total se recibieron 17.502.391 votos de usuarios, en donde un 57,5% se mostró a favor de que Elon Musk deje su cargo en el directorio de Twitter, mientras que un 42,5% se mostró a favor de que el empresario se mantenga.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022