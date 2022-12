Una vez más, el magnate y dueño de Twitter, Elon Musk, encendió la alertas de los cibernautas tras hacer una llamativa y prometedora encuesta.

Luego de una larga lista de críticas hacia su corta carrera al mando de la red social, que van desde despidos masivos a suspender cuenta a periodistas, este domingo Musk dejó su futuro en el alto cargo a disposición de los usuarios de Twitter.

Y es que durante esta tarde publicó una encuesta de 24 horas preguntando a los usuarios y a sus seguidores de la plataforma:” ¿Debo renunciar como jefe de Twitter?”

“Cumpliré con los resultados de esta encuesta”, prometió en la misma publicación. Tal es la expectación, que ya acumula más de 6 millones de votos.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022