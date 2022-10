Después de varios meses, Elon Musk concretó la compra de la red social Twitter

Después de varios meses de polémica, finalmente este jueves por la noche, según medios norteamericanos, el empresario sudafricano y canadiense, nacionalizado estadounidense, Elon Musk, concretó la compra de la red social Twitter.

Durante la jornada de este jueves, el magnate llegó hasta las dependencias de la red social del pajarito celeste y, una de sus primeras determinaciones, fue despedir al director ejecutivo de la compañía, Parag Agrawal, y a otros dos altos ejecutivos, informó The Washington Post.

Ya más temprano, la biografía de su perfil decía “Chief Twit” (“Tuitero jefe”), lo que los medios ya interpretaban como una potente señal de compra, cuyo valor asciende a los 44 mil millones de dólares. Un “no” habría sido peligroso para el dueño de Tesla, puesto que tendría que ir a juicio por incumplimiento de contrato.

Pero Elon Musk ya hizo lo propio y llegó hasta la sede de Twitter en San Francisco, un aterrizaje que compartió a sus más de 110 millones de seguidores. Y fue con humor anglo, ya que se paseó por la recepción de la compañía con un lavamanos.

“La razón por la que adquirí Twitter es porque es importante para el futuro de la civilización tener una plaza pública digital común, donde se pueda debatir una amplia gama de creencias de manera saludable, sin recurrir a la violencia”, explicó el empresario.

Complementó con que: “actualmente existe un gran peligro de que las redes sociales se dividan en cámaras de eco de extrema derecha y extrema izquierda que generan más odio y dividen a nuestra sociedad”.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022