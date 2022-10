“Tuitero jefe”: Elon Musk está a detalles de comprar Twitter y convoca a trabajadores para este viernes

Ha sido toda una teleserie para los mercados y la chismografía tecnológica, pero todo indica que este viernes 28 de octubre habrá un final. Se desconoce si realmente será un final feliz, aunque Elon Musk ya dio luces de aquello y ahora se autodenominó el “tuitero jefe”.

Lo cierto es que en las próximas horas se concretaría la compra de Twitter por parte del magnate, luego de semanas de incertidumbre, la que no terminará para los trabajadores de la empresa.

La biografía de su perfil dice “Chief Twit”, lo que los medios ya han interpretado como una potente señal de compra, cuyo valor asciende a los 44 mil millones de dólares. Un “no” sería peligroso para el dueño de Tesla, puesto que tendría que ir a juicio por incumplimiento de contrato.

Pero Elon Musk ya hizo lo propio y llegó hasta la sede de Twitter en San Francisco, un aterrizaje que compartió a sus más de 110 millones de seguidores. Y fue con humor anglo, ya que se paseó por la recepción de la compañía con un lavamanos.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022