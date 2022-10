La comisión que investiga el asalto al Capitolio votó por una unanimidad que el exmandatario Donald Trump sea citado a declarar por los hechos del pasado 6 de enero de 2021.

En la última sesión, la comisión investigadora estableció, que el expresidente tenía un plan premeditado para desconocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

El día en que el Congreso se disponía a proclamar el triunfo de Joe Biden, los seguidores de Trump irrumpieron en el lugar proclamar su victoria, lo que desembocó en los hechos de violencia que significaron 5 muertos y unos 140 agentes heridos.

El demócrata y presidente de la comisión, Bennie Thompson, dejó claro que el exmandatario era “la persona que está en el centro de lo que ocurrió”, y además que “sabía que había perdido la elección”.

También la representante republicana Liz Cheney declaró en la audiencia que “Trump tenía un plan premeditado”.

Las respuestas de Trump

Pocos minutos después de la votación, Trump replicó en su cuenta de Truth Social, red social que utiliza luego de ser expulsado de Twitter: “¿Por qué no me pidió la comisión no seleccionada que testificara hace meses? Además, agregó que la comisión era una basura y que solo ha servido para dividir al país.

Este día viernes el exmandatario oficializó mediante una carta su enojo, decepción y disconformidad ante los cientos de millones de dólares que se han gastado en “esta cacería de brujas”.

Respecto a los hechos de violencia en el Capitolio, Trump, manifestó en su carta que la comisión no tomó en cuenta que él recomendó y autorizó desplegar a los agentes de seguridad para asegurar la zona, responsabilizando a Nancy Peloci, presidenta de la cámara de Representantes, de no haber hecho su trabajo.

Además, se mantiene firme en su postura sobre que las elecciones fueron “arregladas y robadas” e incluso presenta pruebas sobre algunas inconsistencias que a juicio de él permiten justificar su idea de que existe fraude electoral.

Las pruebas presentadas por la comisión

Una de las pruebas que recabó la comisión muestran mensajes entre el líder de un grupo conservador y un miembro del equipo de exmandatario sugiriéndole la declaración que debía hacer para proclamarse ganador antes de se concretara el conteo de votos.

Otra de las evidencias que se revelaron es el video donde Roger Stone, un asesor de Trump, se le escucha decir: “Lo fundamental es reclamar la victoria”.

Asimismo, otro registro que fue presentado como medio de prueba es la declaración de Greg Jacob, consejero del vicepresidente Mike Pence, quien aseguró que había gente en la Casa Blanca que planeaba proclamar la victoria la misma noche de los resultados.

Se espera que los resultados finales de la investigación se muestren a la opinión pública a finales de año.