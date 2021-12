WhatsApp: en qué modelos de teléfonos no funcionará en 2022

WhatsApp es por lejos la aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes más usada en el planeta.

Tan así es que este producto de Meta (el nuevo nombre de Facebook, perteneciente al estadounidense Mark Zuckerberg) es esencial para millones de personas en todo el orbe.

Y ello queda demostrado cada vez que WhatsApp, por diversos motivos, ha dejado de funcionar. Se produce una suerte de sicosis colectiva cuando el sistema falla, lo que ratifica el valor que posee,

Por eso muchos poseedores de teléfonos deben estar atentos, pues el año que viene varios modelos de celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp. Esto se debe a la búsqueda de más seguridad y también de innovación en su interfaz, para acercarse a las propuestas de competidores como Signal y Telegram.

Las actualizaciones de WhatsApp harán que el año que viene varios modelos de smartphones sean incompatibles con esa plataforma. Por ello bien vale la pena revisar esa lista para evitar sorpresas de última hora.

Para Android, la versión mínima será la Android OS 4.1 o versiones posteriores. Mientras que para Apple será iOS 10 o versiones posteriores. Y para teléfonos con iOS será desde 2.5.0 a versiones posteriores.

La lista de los que perderán WhatsApp

– Android

Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy S3 mini, Caterpillar Cat B15, Sony Xperia M, Wiko Cink Five y Wiko Darknight.

Samsung Galaxy Xcover 2, Huawei Ascend G740, ZTE Grand S Flex, Lenovo A820, Huawei Ascend Mate, ZTE V956 – UMi X2, Huawei Ascend D2, Samsung Galaxy Core y Faea F1.

THL W8, ZTE Grand X Quad v987, ZTE Grand Memo, Samsung Galaxy Ace 2, LG Lucid 2, LG Optimus F7, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus F5 y LG Optimus L5 II.

LG Optimus L5 II Dual, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus L7 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Optimus L4 II Dual y LG Optimus F3.

LG Optimus L4 II, LG Optimus L2 II y LG Optimus F3Q.

– Iphones

Apple iPhone SE (16GB), Apple iPhone SE (32GB), Apple iPhone SE (64GB), Apple iPhone 6S (128GB), Apple iPhone 6S (16GB) y Apple iPhone 6S (32GB).

Apple iPhone 6S (64GB), Apple iPhone 6S Plus (128GB), Apple iPhone 6S Plus (16GB), Apple iPhone 6S Plus (32GB) y Apple iPhone 6S Plus (64GB).