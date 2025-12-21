;

Diego Valdés se aleja de Colo Colo: el club que está muy cerca de fichar al mediocampista

El volante nacional, que fue sondeado por los albos, recibió una oferta desde México.

Daniel Ramírez

Diego Valdés podría cambiar de equipo en este mercado de pases, a 6 meses de su llegada a Vélez Sarsfield, donde tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.

Lejos de su mejor versión, el volante apenas participó en 10 partidos con el “Fortín” este segundo semestre: marcó un solo gol y no registró asistencias. Con estos pobres números, el chileno no seguiría en el elenco argentino el próximo año.

La oferta que maneja Valdés

Diego Valdés fue sondeado por Colo Colo hace unas semanas. De hecho, el DT de los albos, Fernando Ortiz, conoce de cerca al mediocampista, ya que lo dirigió en el América de México.

Sin embargo, el futuro del jugador estaría lejos del “Cacique”. Según informó el periodista de Fox Sports, Paco Montes, Valdés recibió una oferta de Club León y todo indica que volverá al fútbol mexicano.

“El entorno del exjugador del América, Diego Valdés, ya tiene la propuesta del Club León y el chileno está muy cerca de llegar a La Fiera para el Clausura 2026. Horas y días decisivos”, señaló Montes en sus redes sociales.

