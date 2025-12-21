;

Alerta roja y solicitud de evacuación en Zapallar y La Ligua por incendio forestal

Brigadas y aeronaves de CONAF trabajan en la zona.

Juan Castillo

Gonzalo Pérez

Agencia Uno

Agencia Uno / SEBASTIAN RIOS

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Zapallar, región de Valparaíso, por un voraz incendio forestal.

Según detalló el organismo, el siniestro denominado “La Foresta de Zapallar”, ya ha consumido dos hectáreas.

Por ello, Senapred activó el servicio de mensajería SAE para solicitar la evacuación de los habitantes del sector La Foresta de Zapallar.

Actualmente, trabajan en el siniestro 6 brigadas, 1 técnico, 1 camión de combate y 3 aeronaves de CONAF.

Desde el organismo llamaron a la población a actuar con calma y acatar las indicaciones de las autoridades y de los equipos de respuesta. Asimismo, recordaron no olvidar considerar a las mascotas y sus necesidades durante la evacuación.

