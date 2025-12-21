;

Curicó Unido anuncia a su séptimo refuerzo para el 2026: viene de salir campeón

El cuadro albirrojo se sigue armando para afrontar la próxima temporada en la Primera B.

Daniel Ramírez

Curicó Unido sigue sumando refuerzos para afrontar la próxima temporada. Este domingo, el cuadro albirrojo anunció la incorporación de Cristopher Medina, quien viene de salir campeón de la Primera B con Universidad de Concepción.

El defensa nacional disputó 29 partidos, 21 como titular, y marcó un gol a lo largo de la exitosa campaña exitosa que tuvo el “Campanil” este 2025.

Además de jugar en la UdeC, el futbolista de 24 años registra pasos por Unión la Calera, Ñublense, Unión la Calera y Everton.

Con la llegada de Cristopher Medina, Curicó Unido ya tiene siete refuerzos confirmados para el 2026. El lateral se sumó a Damián Tello (arquero), Joaquín Romo (volante), Roberto Riveros (delantero), Enzo Ormeño (volante), Gabriel Sarria (defensa), Javier Retamales (volante).

