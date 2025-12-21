¿Y en Chile? Confirman fecha de estreno en cines de la nueva película de Haikyuu!!

Luego de una larga espera, los fanáticos de Haikyuu!! y del anime recibieron una grata noticia durante este domingo.

Esto ya que se confirmó que la nueva cinta basada en la serie de anime del mismo nombre llegará en el año 2027 a los cines de Japón.

Y es que tras el éxito de “La batalla del basurero”, “Haikyuu!! vs. The Little Giant”, busca nuevamente sacudir la taquilla nipona y mundial.

Para mayor alegría de los fans, también se anunció un Especial (OVA) de Fukurodani, el cual narrará precisamente el duelo entre la mencionada escuela y Mujinazaka.

Si bien se desconoce la fecha exacta de su estreno, y tomando en cuenta lo que pasó con la primera cinta, la nueva película de Haikyuu!! podría debutar en los cines nacionales 3 o 4 meses posterior a su estreno en Japón, por lo que llegaría a Chile a fines de 2027 e incluso principios de 2028.

Sinopsis “Haikyuu!! vs. The Little Giant”

Tras superar el intenso duelo contra Nekoma, Karasuno avanza en el Torneo Nacional y se enfrenta a Kamomedai, un equipo frío, estratégico y liderado por el temible Hoshiumi, el jugador apodado “el Pequeño Gigante”.

Para Hinata Shoyo, este partido no solo define el paso a semifinales, sino que representa el choque directo con el ideal que lo inspiró a jugar vóleibol, en un duelo donde el talento, la altura y la ambición se ponen a prueba al límite.

¡¡Confirmado año de estreno!! 🏐



En 2027 tendremos la película de #Haikyuu “~Karasuno VS Kamomedai~ HAIKYU!!: “VS The Little Giant” así como el especial de Fukurōdani “The Place Where Monsters Go” 🦉 ¡Y aquí tenemos el vídeo promocional! 🏐pic.twitter.com/DIeUYnJb1o — Haikyū!! ES 🏐 (@EspHaikyuu) December 21, 2025

Sinopsis OVA “Haikyuu!!: The Place Where Monsters Go”

En paralelo, Fukurodani protagoniza su propio combate clave ante Mujinazaka, con Bokuto Kōtarō enfrentando a Kiryu Wakatsu, uno de los mejores rematadores del país.

El especial se centra en el orgullo de los “ases” y en la fortaleza mental que define a los grandes equipos, mostrando un partido tan intenso como emocional, donde cada punto es una batalla de carácter y liderazgo.