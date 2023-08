¿Vuelve el Dios del Trueno?: un rumor apunta a nueva película de “Thor”

Durante las últimas jornadas un fuerte rumor golpeó a los fanáticos de los superhéroes, las películas de Marvel y en concreto a aquellos más adeptos al personaje de Thor Odinson.

Esto último porque el Dios del Trueno, interpretado por Chris Hemsworth, podría volver para una quinta parte. Todo después de concretar una tetralogía con Thor: Love and Thunder en 2022.

Según información liberada por el insider MyTimeToShineHello, Thor 5 será una realidad en un futuro no muy lejano del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Thor 5 está en desarrollo en Marvel Studios. Desafortunadamente, hay una buena posibilidad de que Taika Waititi regrese para dirigir, pero NO es un hecho”, escribió en un post de X.

De paso sugirió el nombre de Sam Hargrave para la dirección, un coordinador de dobles y director estadounidense que ya ha establecido varios nexos con producciones del UCM.

Thor 5 is in development at Marvel Studios. Unfortunately there is a good chance Taika Waititi will return to direct but it is NOT a done deal. I’d like to see someone like Sam Hargrave doing it, he’ll make a badass Thor movie. pic.twitter.com/IqV53VQeQe

— MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) August 19, 2023