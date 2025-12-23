;

Soy dermatóloga: de esta forma se puede saber si una persona tendrá más arrugas al envejecer

La especialista detalló los principales factores que aceleran el envejecimiento de la piel y cómo identificarlos.

Javiera Rivera

Aged gray haired female looking at herself in mirror and touching face while standing in bathroom during morning skincare routine

Ekaterina Demidova

Las arrugas son inevitables con el paso del tiempo, pero no aparecen igual en todas las personas.

Según la dermatóloga Kseniya Kobets, directora de Montefiore Einstein Advanced Care, existen señales claras que permiten anticipar un envejecimiento más marcado.

En declaraciones a The New York Post, la especialista explicó que la exposición frecuente al sol sin protección es uno de los principales factores.

La radiación UV daña el colágeno y la elastina, acelerando la aparición de arrugas, especialmente en personas de piel clara o que realizan actividades al aire libre sin bloqueador solar.

Otro indicador clave es la falta de una rutina básica de cuidado facial. No usar protector solar a diario, ni productos hidratantes o antioxidantes como la vitamina C, aumenta el riesgo de arrugas.

El tabaquismo también juega un rol central. Fumar reduce el flujo de oxígeno a la piel, favorece la flacidez y provoca arrugas visibles, sobre todo alrededor de la boca, un fenómeno conocido como “rostro del fumador”.

Además, factores como el estrés, la mala alimentación y el poco descanso contribuyen al envejecimiento prematuro de la piel. Aunque la genética influye, los expertos coinciden en que los hábitos diarios pueden marcar una diferencia.

Getty Images / Robert Decelis

