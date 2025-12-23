VIDEO. Alerta Roja en Litueche: Cinco viviendas destruidas y 400 hectáreas consumidas deja violento incendio forestal
La emergencia en el sector Central Rapel obligó a evacuar múltiples zonas mediante mensajería SAE. Autoridades confirman un bombero lesionado y riesgo para infraestructura crítica.
Una jornada crítica se vive en la comuna de Litueche, Región de O’Higgins, debido al incendio forestal denominado “Central Rapel”, el cual se mantiene activo y en busca de ser controlado. Según el último balance entregado por las autoridades, el siniestro ha consumido una superficie superior a las 400 hectáreas y ha dejado un saldo preliminar de cinco viviendas completamente destruidas.
La emergencia mantiene a la comuna bajo Alerta Roja. Durante la tarde, el rápido avance de las llamas, impulsado por fuertes vientos, obligó a activar el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) para evacuar de manera preventiva los sectores de Pueblo Hundido, El Naranjal, Alto Cielo y Quelentaro Centro. La preocupación se centró también en la cercanía del fuego a infraestructura crítica, como una posta rural y una escuela en el sector de Quelentaro.
Balance de daños y heridos
La delegada provincial de Cardenal Caro, Josefina Toro, confirmó la destrucción de los inmuebles y lamentó la situación que afecta a las familias de la zona. “Lamentablemente se han siniestrado cinco viviendas del sector de Quelentaro y alrededores”, señaló la autoridad.
Además de los daños materiales, se reportó que un voluntario de Bomberos resultó lesionado mientras realizaba labores de combate del fuego.
Condiciones actuales y corte de luz
Respecto al combate nocturno, la delegada Toro explicó que “a esta hora ha bajado un poco la intensidad del incendio producto de que también el viento ha parado un poco y la temperatura ha bajado”, lo que ha permitido mejores condiciones para los equipos de emergencia, aunque el trabajo continúa siendo intenso para evitar nuevos focos.
La emergencia también tuvo impacto en los servicios básicos. Durante la tarde se registró un corte masivo de suministro eléctrico que afectó a cerca de 83.000 clientes en distintas comunas de la región, servicio que fue restituido gradualmente por la compañía CGE, quedando normalizado cerca de las 19:00 horas.
