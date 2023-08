Rumor en DC: Margot Robbie podría regresar como Harley Quinn

Durante esta semana se comenzó a hablar con más fuerza que nunca sobre la posibilidad real de que Margot Robbie regrese como Harley Quinn al universo cinematográfico de DC, algo que ilusiona a los fanáticos.

A sus 33 años, la intérprete vive un gran momento profesional; actualmente goza con el éxito apabullante de Barbie, brilló en Babylon, hizo ruido con Había una vez en Hollywood, El lobo de Wall Street y dejó huella en el UDC.

Pero, por más que su imagen se posicione como una de las favoritas entre los seguidores de la franquicia, en el último año parece haber quedado desplazada. Esto, por la llegada de Lady Gaga para asumir el papel de la ‘Princesa Payasa’ en Joker 2.

Además, el reinicio de la firma bajo la mano de James Gunn y Peter Safran contempla la renovación de historias, incluyendo el recambio de actores. Esto, junto al camino independiente que emprendió Robbie, hace difícil imaginar su regreso.

Sin embargo, también hay varios puntos que juegan a favor de una eventual reincorporación; uno de esos es precisamente la llegada de Gunn al puesto de mando.

Hay que recordar que hace casi un año se le preguntó al cineasta si contaba con la actriz para la nueva etapa del UDC, a lo que respondió que sí. Ahora, hay nuevos reportes que refuerzan esta convicción.

Según consignó MyTimeToShineH, reconocido insider, Margot Robbie volverá a DC para interpretar a Harley Quinn. Si bien no profundizó sobre la información, fue bastante seguro e incluso dijo que lo puede confirmar.

Ahora solo queda esperar por más actualizaciones y detalles en torno a la noticia, así como también confirmación oficial por parte de los involucrados directamente.

I can confirm Margot Robbie will be back as Harley Quinn in the DCU pic.twitter.com/ZYBjR5fOsG

— MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) August 14, 2023