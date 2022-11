“El Grinch” vuelve a arruinar la Navidad, pero esta vez con una película de horror

Durante la última hora se liberó el primer tráiler oficial de la nueva película de El Grinch. Será un live-action de horror que mostrará una historia completamente diferente.

Una vez más, el icónico personaje arruinará la Navidad, sin embargo, esta vez lo hará de una manera muy sangrienta y dejando de lado los emotivos mensajes festivos.

El film sigue la línea de lo que pasa con Winnie the Poohy con el reciente anuncio de Bambi; transformando íconos infantiles en cintas de terror.

El nuevo Grinch

Hace algunos meses se anunciaron los trabajos para este proyecto que reformula la narración original convirtiéndola en una historia de terror. Aquí veremos al protagonista identificado como ‘The Mean One’ (El Malvado).

La trama nos ubica en The Newville, lugar donde se desarrolla una serie de asesinatos que el verde protagonista lleva a cabo utilizando un cuchillo carnicero, sacando a relucir lo clásico del género slasher.

Veremos a Cindy como la principal oponente del Grinch, envolviéndose en una batalla constante que la obliga a responder de maneta violenta, sumándole acción a la cinta.

La nueva película de horror basada en El Grinch se titula The Mean One y es dirigida por Steven LaMorte a partir de un guion de Flip y Finn Kobler. En el elenco principal veremos a David Howard Thornton (Terrifier), Krystle Martin y Chase Mullins.

El estreno está programado para el próximo 9 de diciembre en los cines de Estados Unidos, y aún no hay información respecto al lanzamiento en Latinoamérica. Revisa el tráiler a continuación: