Elecciones primarias 2024 en Chile: cuánto pagan a un vocal de mesa y cuándo se conoce la nómina del Servel

En pocas semanas más, durante el domingo 9 de junio, se desarrollarán las elecciones primarias 2024 en Chile para la nominación de candidatos a los puestos de alcaldes y gobernadores regionales.

La instancia democrática se trata de un proceso previo a los comicios general pactados para el próximo 27 de octubre y, como es usual, convocará una nómina de vocales de mesa que trabajarán supervisando el correcto desarrollo de los sufragios.

De hecho, el mismo Servicio Electoral (Servel) a cargo del proceso detalló hace algún tiempo las fechas más relevantes a tener en consideración para la instancia de voto voluntario.

¿Cuándo se conocen los vocales de mesa para la primarias 2024?

Según indica la entidad organizadora, los secretarios de cada Junta Electoral publicarán la nómina de vocales de mesa a partir de la medianoche de este sábado 18 de mayo.

Precisamente ahí se podrá acceder al sitio web del Servel para hacer la consulta correspondiente, como también chequear los miembros de Colegios Escrutadores, las mesas y los locales donde se debe asistir el día definitorio.

¿Cuánto le pagan a los vocales de mesa?

Al igual que en las instancias que se han vivido en años pasados, los vocales de mesa seguirán recibiendo un monto de dinero por ejercer el cargo. Así, la ley define un bono equivalente a 2/3 de UF o $24.898 según el valor actual.

“Este bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno”, explica la Biblioteca del Congreso Nacional.

En ese mismo sentido, si es la primera vez que la persona es designada para el cargo, y esta concurre a una capacitación, el pago aumenta en 0,22 unidades de fomento.