Rihanna será parte del soundtrack de “Black Panther 2”

Rihanna estaría muy cerca de volver a la música y lo podría hacer de una manera muy especial, ya que las últimas noticias la apuntan como parte del soundtrack oficial de Black Panther 2.

Ha pasado un largo tiempo desde que la cantante le puso pausa a su carrera musical, pero no por eso ha desaparecido del radar ni del mundo del espectáculo.

En noviembre del año pasado, la oriunda de Barbados fue reconocida como Heroína Nacional de su país natal. En abril de este 2022 entró a la lista Forbes como una de las artistas con mayor riqueza a nivel mundial y, con su vida personal, un mes después nació su hijo.

Respecto a la música, hace algunas semanas ya se anticipaba su regreso con un show bastante potente, siendo confirmada para el Super Bowl 2023.

Pero esta vez la cantante sorprende con una eventual alianza con Marvel Studios para su próxima película, la secuela de Black Panther. Este acuerdo incluye canciones nuevas.

Según reporta Hits Daily Double, la ganadora del Premio Grammy ya habría grabado dos temas originales que formarán parte de la banda sonora de Wakanda Forever.

De esta manera, Rihanna se sumará a Ludwig Göransson en la musicalización de Black Panther 2. Además, se consigna que la compañía discográfica Westbury Road Entertainment se involucra en los términos y derechos musicales gracias a la inclusión de la artista caribeña.

Por su parte, el periodista Kyle Buchanan, de The New York Times, se dio la licencia de confirmar la noticia y extendió con un rumor sobre en qué momento podríamos escucharla.

Según indica, una de sus dos canciones sonaría en los créditos finales de la película. “Los rumores acerca de este tema están propagándose como la pólvora y yo puedo añadir información”, comenzó diciendo.

“He estado escuchando durante semanas que Rihanna está grabando la canción de los créditos finales de Black Panther 2. ¿Cómo sigues un clásico como ‘All the Stars’? Es la primera gran canción de esta artista en muchos años”, complementó a través de las redes sociales.

Rumors are flying and I can add to them: I've been hearing for weeks that Rihanna is recording the end-credits song for BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER. How do you follow up a classic like "All the Stars"? By snagging Rihanna's first big song in years.

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) October 17, 2022