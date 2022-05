¡Creció la familia! El hijo de Rihanna ya nació

Rihanna y A$AP Rocky se habrían convertido en padres primerizos con el nacimiento de su hijo. Así lo consignó el sitio estadounidense de espectáculos, TMZ, en la jornada de este jueves, 19 de mayo.

El hijo de Rihanna nació el pasado 13 de mayo, pero la noticia trascendió recién ahora. Cabe acotar que al cierre de esta publicación se desconocía el nombre del bebé.

Rihanna and A$AP Rocky have welcomed their baby boy! https://t.co/5346DjCVzV

— TMZ (@TMZ) May 19, 2022