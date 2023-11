Después de los brillantes logros que dejó el atletismo chileno en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, estalló un escándalo con serias denuncias y repercusiones por parte de quienes integran la disciplina.

Tras el término de los Panamericanos, Poulette Cardoch y Berdine Castillo denunciaron que Marcelo Gajardo, entrenador del relevo 4×400 femenino, las sacó del equipo dos horas antes de correr la final, en la cual Chile concluyó en último lugar.

Las atletas mostraron el registro de las marcas que indicaban que Cardoch era la tercera más rápida del plantel, y Castillo la cuarta, sin embargo, Gajardo las quiso sustituir por la quinta y sexta, que eran Violeta Arnaiz y Fernanda Mackenna.

“No se me dio ninguna razón de peso, concreta. Solo se me dijo que ‘veía mejor a las otras’, excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de cualquier fundamento”, señaló Poulette.

Las deportistas mencionaron que, mientras calentaban antes de la final, hubo una fuerte discusión entre los entrenadores y que llegó gente externa a insultar y presionar por quiénes iban a correr. El jefe del área de velocidad y el encargado técnico de la Federación Atlética actuaron para que ambas deportistas fueran reintegradas al equipo, pero Cardoch optó por restarse debido a lo que sufrió, mientras que Castillo sí pudo competir.

Además, Berdine acusó que Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics y madre de la velocista Martina Weil, “gritó e insultó a técnicos de la Federación chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4×400”.

“Ximena Restrepo llegó gritando, insultándome, me garabateó. A los garabatos no le doy tanta importancia, pero sí a tratar de meterse, de influir en una decisión técnica”, afirmó el jefe del área de velocidad, Juan Pablo Raveau, sobre la reacción que tuvo la mamá de Martina durante el calentamiento de las atletas.

Las respuestas de Martina Weil

Posterior a las denuncias, Martina Weil hizo un mea culpa en sus redes sociales. “Perdón por no haber sido mejor capitana de equipo, perdón por no haber lidiado con la situación de la mejor manera, nunca fue mi intención que se sintieran así y si no salí a defenderlas más temprano fue porque de verdad no entendía lo que estaba pasando”, aseguró la medallista de oro y plata en Santiago 2023.

Sobre la participación de su madre, Weil comentó que “no escuché lo que dijo, pero cuando ella llegó a la pista y me vio llorando, le dije ‘mamá, mis Juegos Panamericanos se acabaron’ y ‘mis Juegos Panamericanos fueron lo peor del mundo’, que se haya enojado, que haya reaccionado mal porque nos quiere mucho, ella ha viajado con nosotras, entonces vernos a todas nosotras en ese estado creo que fue muy duro para ella también”.

Autoridades se pronuncian por el escándalo en el atletismo

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, hizo un llamado para la Federación Atlética de Chile. “Esperamos que esta situación se aclare, se resuelva y se comunique cómo se supera, me parece importante, dado el evento que se está realizando y por los aspectos que ha rodeado este deporte, donde ha habido muy buenos rendimientos”, sostuvo.

Mientras que el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, manifestó que “es una pena enorme, porque estábamos contentos y aparece este tema del atletismo de la 4×400 que nos tiene a todos preocupados. He hablado en estos días con el presidente de la Federación y a eso está avocado, a que las denuncias no se canalicen a través de las redes sociales, porque acá tiene que haber un fiscal que investigue”.

Línea de tiempo respecto a la polémica que sacude al atletismo