Así es el nuevo sistema que se implementará en Chile para anticipar la detección de temblores y tsunamis

La empresa Gtd y la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) firmaron un acuerdo en vías del desarrollo científico para Chile en materia de infraestructura de telecomunicaciones.

Esto, bajo el escenario de prevención y reacción ante sismos y tsunamis, eventos que siempre generan estragos en todo el país.

Se trata de un convenio para utilizar cables de fibra óptica como sensor sísmico de última generación, fortaleciendo así la seguridad y el conocimiento en beneficio de la población ante desastres naturales.

Estudios previos del Proyecto POST demostraron que esta técnica aplicada puede anticipar la detección de temblores en hasta 10 segundos respecto a los sistemas actuales.

El proyecto implementa la denominada Distributed Acoustic Sensing (DAS), una innovación que convierte un filamento de fibra óptica en miles de sensores acústicos a lo largo del cable submarino.

El sistema detecta vibraciones mediante el análisis de la luz que circula dentro del cable, capturando señales precisas de movimientos telúricos.

Además, permite monitorear fenómenos marinos como olas, corrientes y mareas, ampliando su utilidad más allá de los sismos para un control integral del fondo oceánico.

Respaldada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), la iniciativa arranca con la primera instalación en el nodo del Cable Prat en Concón, abarcando mediciones a lo largo de 100 km.

El plan prevé una expansión progresiva hacia puntos estratégicos como Cartagena, Constitución, Biobío y La Serena, creando una red de cobertura clave para mantener información a la altura.

Un avance fundamental

Esta red creciente busca cubrir gran parte de la costa chilena e integrar los datos en un sistema unificado de alerta temprana a nivel nacional.

Chile, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, enfrenta frecuentes eventos sísmicos y tsunamis, haciendo crucial cualquier mejora en los tiempos de respuesta.

La transformación del Cable Prat no solo optimiza la alerta temprana, sino que aprovecha infraestructura existente para generar conocimiento científico valioso.

Esta alianza público-privada-académica posiciona al país como referente en el uso innovador de telecomunicaciones para la resiliencia ante desastres.