Gustavo Álvarez se sincera y entrega detalles de su salida de la U: “Preferí evitar los tribunales”

El DT explicó los motivos que lo llevaron a dejar la banca azul y abordó su relación con la dirigencia del club.

Daniel Ramírez

Después de varios días de negociación, finalmente Gustavo Álvarez llegó a un acuerdo con Azul Azul para ponerle fin a su contrato en Universidad de Chile, lo cual fue oficializado por el club este martes.

Tras desvincularse de los azules, el entrenador argentino rompió el silencio en una reciente entrevista. Según explicó el técnico, siempre buscó que su salida del club fuera en buenos términos para evitar un enfrentamiento en los tribunales.

“Mi principal objetivo era terminar bien la relación. A nosotros nos vinculaba un contrato de dos años con un tema de una extensión. Me parece que ni el club, ni nosotros como cuerpo técnico, nos merecíamos un final de ir a tribunales. Sabíamos que esa cláusula de extensión podía poner las cuestiones en un tribunal y preferí evitarlo”, señaló en diálogo con TNT Sports.

En la misma línea, el estratega trasandino se mostró conforme con el acuerdo económico que alcanzó con Azul Azul en torno al monto que deberá pagarle al club. “Que haya un reconocimiento, un gesto hacia el club por una cifra acordada por ambas partes, para que el club tenga una retribución económica”, sostuvo.

“El desgaste es con la dirigencia y no con los jugadores"

Sobre los motivos que lo llevaron a dejar la banca de la U, Álvarez explicó: “No hay hechos puntuales de suma gravedad que provocaron una ruptura, sí hay un desgaste que considero normal. Hoy, estando fuera del club, son temas que no quiero profundizar porque el club ya tiene otro entrenador y yo tengo que buscar otro camino”.

“El desgaste es con la dirigencia y no con los jugadores, pero insisto, son cosas normales, que conllevan finalizar el ciclo cuando termina el campeonato. Si pasan cosas graves a mitad de temporada, se rompe el vínculo a mitad de campeonato y se cambia el entrenador, pero aquí fue una sumatoria de cosas que tienen distintas miradas”, agregó el ahora ex DT de Universidad de Chile.

Respecto a su relación con Michael Clark, presidente de Azul Azul, comentó: “Michael vino a mi oficina para hablar conmigo faltando dos meses para terminar el año. Hablamos en buenos términos. Yo le expresé todo lo que veía, lo que sentía, pero siempre desde el lugar de empleado del club”.

Por último, Gustavo Álvarez aseguró que por ahora no tiene ofrecimientos para dirigir alguna selección o club. “No tengo ninguna oferta de trabajo, pero en esto hay que ser muy cuidadosos, porque el fútbol es dinámico. El día de mañana puedes recibir una oferta y, si cuadra, la aceptas”, concluyó.

