“Ximena Restrepo me garabateó; trató de influir…”: Madre de Martina Weil es apuntada por jefe del área de velocidad tras polémica del atletismo

Juan Pablo Raveau, jefe del área de velocidad de la Federación Atlética de Chile, realizó una seria acusación en contra de Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics y madre de la destacada atleta Martina Weil, a raíz de las denuncias que surgieron en torno a la competencia de relevos 4×400 femenino en los Panamericanos 2023.

En concreto, Poulette Cardoch denunció que el entrenador Marcelo Gajardo la dejó fuera del equipo que corrió la posta, pese a tener el tiempo que la facultaba para ser titular y correr, mientras que Berdine Castillo sufrió la misma situación, agregando que, en su caso, Restrepo habría presionado para que ella no corriera ese día.

Raveau dio su versión de los hechos al diario El Mercurio, donde señaló que “a Marcelo Gajardo (entrenador del relevo) le informé el día 26 quiénes eran las titulares. Y ya entonces me planteó la idea de sacar a Berdine Castillo y poner a Fernanda Mackenna. Le dije que eso no puede ser, que por marcas no tiene justificación si la Fernanda nunca bajó de 55 segundos”.

“A última hora, el día de la prueba, hizo el cambio. Todos ellos sabían, menos Poulette y Berdine. Violeta Arnaiz y Fernanda anunciaron dos días antes a sus amigas que iban a correr. Marcelo Gajardo actuó de una forma cobarde”, afirmó el jefe del área de velocidad.

“Restrepo intentó ocupar su posición de poder para influir”

Respecto a Ximena Restrepo, quien estuvo presente en el conflicto, Juan Pablo Raveau aseguró que “ella llegó gritando, insultándome, me garabateó. A los garabatos no le doy tanta importancia, pero sí a tratar de meterse, de influir en una decisión técnica. ‘¡Estás haciendo todo mal! ¡Lo han hecho todo mal!’, me decía”.

“Nunca la insulté, solo le dije que las niñas se habían ganado su derecho en la cancha, y si hice algo mal, fue poner como entrenador a alguien (Gajardo) que no tuvo el carácter para no dejarse influenciar. Personas que estaban ahí me decían, ‘oye, pero te insultó’. Yo habré escuchado un huevón y otras cosas con acento colombiano, pero más grave, creo yo, fue su intento de ocupar su posición de poder para influir en nuestra decisión técnica”, completó Raveau.