Incendio consume dos inmuebles en La Granja: emergencia movilizó a cerca de 60 bomberos

De momento, no se han reportado personas heridas.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Un incendio registrado a primeras horas de este miércoles destruyó dos inmuebles en la comuna de La Granja.

La emergencia se registró en el sector de calles Combarbalá con Temuco, lugar hasta el cual llegaron al menos 60 voluntarios de Bomberos.

Entre los inmuebles afectados está un galpón, el cual mantenía colchones, y que fueron consumidos por las llamas.

De momento, no se han reportado personas heridas, mientras que el siniestro ya fue sofocado.

