Cuando todo parecía color oro en el atletismo chileno después de Santiago 2023, la bomba explotó. El pasado lunes, Poulette Cardoch denunció que la dejaron fuera de la posta 4×400 femenino de los Juegos Panamericanos.

La atleta nacional aseguró que llegaba a la prueba con el tercer mejor tiempo a nivel nacional y que debía ser parte del equipo de deportistas que buscarían meterse entre los primeros lugares, pero que, inexplicablemente, las dejaron afuera a ella y a Berdine Castillo (cuarta mejor marca).

“El entrenador del relevo, sin avisar nada, y dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo y poner a las dos reservas”, indicó Cardoch mediante un comunicado.

Agregó que “no se me dio ninguna razón de peso, concreta. Solo se me dijo que ‘veía mejor a las otras’, excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de cualquier fundamento”, agregó la integrante del Team Chile.

Berdine Castillo apunta contra la mamá de Martina Weil

Con el paso de las horas, la polémica tomó otro color. Este martes, Berdine Castillo reforzó la denuncia de Cardoch y apuntó contra el entrenador de relevos, Marcelo Gajardo y contra la mamá de Martina Weil, Ximena Restrepo.

“A pesar de los méritos demostrados en la pista y de encontrarme objetivamente en el mejor año de mi carrera deportiva, los días previos a los Juegos Panamericanos comencé a ser progresivamente hostigada por algunas compañeras y el entrenador encargado de coordinar el relevo, Sr. Marcelo Gajardo”, indicó.

Agregó que “nos habíamos ganado el derecho en la pista, pero el Sr. Gajardo consideró que nuestros méritos, aunque eran objetivamente superiores, tenían menos valor que los de nuestras compañeras. Atletas que no fueron capaces de decir ni una sola palabra a favor nuestro”, aseguró la deportista nacional.

En su escrito, Castillo asegura que tras conversaciones, ambas fueron reintegradas al equipo, pero que el resto de sus compañeras no le hablaron: “hubo compañeras que amenazaron con bajarse del equipo y me hicieron la ‘ley del hielo’. De hecho, hice preguntas a las compañeras de la posta y se rehusaban a dirigirme la palabra durante el calentamiento”. A esa altura, Cardoch se había retirado definitivamente de la prueba.

Insultos racistas, clasistas y elitistas

“En lo personal fui increpada de múltiples formas, llegando incluso a insultos que resultan imposibles de no vincular con racismo, clasismo, elitismo y otras expresiones de discriminación“, aseguró Castillo indicando que personas externas al equipo y familiares de las otras integrantes gritaron e insultaron al equipo técnico de la federación.

Ahí fue donde apuntó directamente a la mamá de Martin Weil: “entre las personas que se presentaron en la pista estuvo la vicepresidenta de World Athletics, Sra. Ximena Restrepo, quien sin considerar el peso simbólico de su presencia y de sus palabras, gritó e insultó a técnicos de la Federación chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4×400. Hay múltiples testigos de estos hechos”, aseguró.

Finamente, en aquella carrera del relelo 4×400 femenino compitieron las chilenas Martina Wiel, Berdine Castillo, Fernanda Mackenna y Stephanie Saavedra, quienes llegaron en el último lugar.

Las redes reaccionaron

Tras las denuncias de Cardoch y Castillo, las miradas se fueron en contra de Martina Weil. La flamante medallista de oro en los 400 mts planos de Santiago 2023 ahora es víctima de acusaciones por sus propias palabras.

Luego de salir segundas en los 4×100 mts y tras las críticas que había recibido en la previa Isidora Jiménez, Weil apuntó contra los críticos: “espero que esto sea suficiente para toda esa gente que está hablando, que se de cuenta que a la Isi le queda, que la Isi es nuestra, que no está sola y que si se meten con la Isi se meten con el atletismo completo“, dijo aquel día.

Palabras que, según lo expresado por Castillo, no serían así y que solo habrían apuntado a un apoyo exclusivo para Jiménez, y no para Berdine y Poulette Cardoch.

El comunicado de Berdine Castillo