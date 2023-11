La atleta chilena Poulette Cardoch se pronunció en sus redes sociales para realizar una grave acusación respecto una situación que sufrió en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde estaba considerada para competir en la final del revelo 4×400 femenino, pero finalmente no participó de la carrera.

“Llegaba como titular con la tercera mejor marca de Chile. En todo momento, meses, semanas e incluso en la misma Villa, se me dijo a mí a mi entrenador que estaba OK. Durante la reunión técnica oficial que sostuvo toda la selección de atletismo, fui ratificada como parte del equipo titular”, comenzó señalando la deportista nacional.

“El entrenador del relevo, sin avisar nada, y dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo (3ra y 4ta en el ranking actual de la prueba de 400 mts) y poner a las dos reservas (5ta y 6ta del ranking de la prueba de 400 mts)”, indicó Cardoch.

“No se me dio ninguna razón de peso, concreta. Solo se me dijo que ‘veía mejor a las otras’, excusa o argumento que en un deporte objetivo como el atletismo carece de cualquier fundamento. Mi sorpresa fue total y rápidamente me percaté que también lo era para el resto del cuerpo técnico de la selección nacional”, agregó la integrante del Team Chile.

“Jamás imaginé que ocurriría algo así. Había batido mi mejor marca 3 veces este año y me había ganado ese cupo en la pista, mediante méritos y marcas objetivas, que me permitían ser parte del equipo titular. Lo peor y más doloroso para mí fue que se me avisara tan encima una decisión que, probablemente, ya había sido tomada hace días, por parte del entrenador del relevo”, añadió.

“Llegó gente externa a presionar e insultar”

Poulette Cardoch comentó que el entrenador que la dejó fuera terminó relegado de su cargo en ese momento y, tanto ella como Berdine Castillo fueron reintegradas al equipo titular. Sin embargo, reveló que “llegó a la pista de calentamiento gente externa al equipo, a presionar e insultar agresivamente al jefe del área de velocidad, al encargado técnico de la federación y otros entrenadores de la selección que habían solidarizado con nosotras”.

“La situación me superó emocionalmente. Después todo lo acontecido, no me encontraba en condiciones físicas ni mentales de dar lo mejor de mí, por lo que desistí de ser parte de un relevo en el que me había ganado el derecho de participar”, explicó la atleta.

Finamente, en aquella carrera del revelo 4×400 femenino compitieron las chilenas Martina Wiel, Berdine Castillo, Fernanda Mackenna y Stephanie Saavedra, quienes llegaron en el sexto y último lugar.