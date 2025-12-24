;

VIDEO. Emotivo reencuentro: actor del ‘Manual de Ned’ conmueve al ayudar a antiguo compañero tras reaparecer viviendo en la calle

Tras viralizarse su delicada situación, un ex coprotagonista de la serie no dudó en tenderle la mano: comida, refugio y apoyo en uno de los momentos más duros de su vida.

Ruth Cárcamo

Emotivo reencuentro: actor del ‘Manual de Ned’ conmueve al ayudar a antiguo compañero tras reaparecer viviendo en la calle

El exactor infantil Tylor Chase, recordado por su participación en ‘Manual de Supervivencia escolar de Ned’, saltó a la palestra tras ser visto nuevamente viviendo en situación de calle en California, Estados Unidos.

En las últimas horas se dio a conocer el gesto solidario de un antiguo compañero de elenco: Daniel Curtis Lee, conocido por interpretar a Cookie en la misma serie de Nickelodeon.

En detalle, Curtis Lee viajó cerca de 80 kilómetros desde Los Ángeles hasta Riverside para reencontrarse con su excompañero. Según mostró en redes sociales, compartieron una comida y gestionó un alojamiento temporal en un hotel para resguardarlo de una fuerte tormenta que afectaría al sur de California.

Videollamada con exactor

“Es temporada navideña, está lloviendo y solo quería que tuviera un lugar básico donde estar, explicó el actor en un video publicado en su cuenta de Instagram.

En el registro también se le ve realizando una videollamada con Devon Werkheiser, quien interpretó a Ned, generando un emotivo reencuentro virtual entre los protagonistas de la recordada serie.

“Yo creo en ti y vamos a ganar. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante”, le dijo Daniel Curtis Lee a Tylor Chase, en un mensaje que fue ampliamente valorado por los seguidores del ‘Manual de Supervivencia escolar de Ned’.

Revisa aquí el emotivo reencuentro entre Daniel Curtis Lee y Tylor Chase:

