“He sido traficante de droga, prostituta en La Moneda, mafiosa. Crean todo, no me interesa, yo tengo muy clara la película”

Patricia Maldonado está feliz tras el triunfo de José Antonio Kast y así lo reveló en su programa Con Canas y Sin Ganas en YouTube.

Durante el capítulo más reciente del espacio que comparte con su marido Jorge Pino, la cantante aclaró: “Menos mal que las Elecciones del domingo fueron tranquilas, se escogió al Presidente que todos queríamos (...) y la gente salió a celebrar”.

Según contó, durante la jornada democrática no quiso ver nada: la tensión parecía ser demasiado. “Por fin se va a poner un poco de orden en este país. Está desatada la delincuencia, yo pienso que ese fue el gran motivo para que la gente votara por Kast”, sumó Pino

Como es natural, no todos estarían de acuerdo con la postura de @lamaldito. “Obviamente, hay algunos que me dicen: ‘vieja y la conch..., pero me he reído mucho con eso’”, comentó. Según ella, en el pasado no había tanta polarización.

“Yo voy a ser muy honesta, me pueden gritar lo que quieran, porque no lo puedo digerir. Hay gente que no digiere y dice: ¡No, pero cómo’“, aseguró.

“He sido traficante de droga, he sido prostituta en La Moneda, he andado con todo Chile, mafiosa. Sí, crean todo, no me interesa, grítenme lo que quieran, pero yo tengo muy clara la película”, lanzó a sus haters.