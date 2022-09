Senador Latorre (RD): “Le pedimos al Presidente Boric evaluar la incorporación de Giorgio Jackson al Comité Político”

Lo que parecía un principio de acuerdo terminó siendo un principio de polémica. Tras una junta de partidos y bancadas, se informó sobre los primeros acuerdos respecto a la continuidad del proceso constituyente.

Esto fue valorado por el Gobierno, y que terminó con una declaración de Chile Vamos descartando este principio de acuerdo, y manifestando su malestar con la vocera Camila Vallejo.

Sobre esto conversó el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre con Mañana Será Otro Día de Radio Concierto, donde señaló que “hubo un diálogo de buena fe, de los presidentes, de los partidos, de todos. También con los jefes de bancada”.

Sobre las declaraciones de Chile Vamos, el parlamentario oficialista indicó que “mi impresión es que al salir, con declaraciones de Macaya respaldando los principios de acuerdo, de alguna manera sus propios parlamentarios le quitaron piso a la UDI. En RN también hay senadores que han dicho públicamente mecanismos que no están cerrados y están lejos de la conversión mayoritaria de la asamblea”.

“Hay señales ambiguas (…) La derecha no tiene un interés en llegar a un acuerdo rápido, sino que se quieren tomar todo el tiempo del mundo. Quieren dilatar esto, porque también quieren condicionar las reformas presentadas por el gobierno“, afirmó el senador RD.

Respecto a la idea de realizar un nuevo plebiscito de entrada, Juan Ignacio Latorre manifestó que “ayer por lo menos no hubo principio de acuerdo. Hubo algunos que lo plantearon, pero no hubo una mayoría. Quedamos en estos otros elementos, de que vamos directamente a una Convención elegida. Eso habrá que verlo, son principios de acuerdo, insisto, después hay que contar los votos. Si no están los votos para avanzar directamente a una Convención elegida por la ciudadanía, se podrán ver otras alternativas. Ayer al menos no percibí un acuerdo sobre un plebiscito de entrada para preguntarle a la gente por el mecanismo”.

Finalmente, el parlamentario se refirió a la salida de Giorgio Jackson del Ministerio del Interior, declarando que le pidieron al Presidente Gabriel Boric sumar al ministerio de Desarrollo Social, cartera liderada actualmente por Jackson, al Comité Político.

“Queremos dar vuelta la página. El presidente nos aseguró que para él, Revolución Democrática es un partido importante de gobierno. Va a haber línea directa con la directiva nacional. Giorgio Jackson, independiente de que no esté sentado en la reunión de los lunes, sigue teniendo una línea directa con el presidente (…). Tenemos dos ministros que teníamos igual antes, varias subsecretarías. Le presentamos (al presidente) la posibilidad de que evalúe la incorporación de Giorgio Jackson como ministro de Desarrollo Social al comité político. Quedó de evaluarlo, no hay una exigencia, no hay algo concreto. El presidente dijo que tendría consideración con RD para una serie de nombramientos que vienen”, cerró Latorre.