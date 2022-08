Michelle Bachelet confirma que votará por el Apruebo en Ginebra: “Significa avances en la situación de mi país”

Durante esta jornada, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, confirmó que votará en Ginebra, Suiza, el próximo 4 de septiembre para el Plebiscito de Salida.

La expresidenta del país reiteró que irá por la opción Apruebo. “Voy a votar el 4 de septiembre aquí, en Ginebra, y aprobaré, votaré Apruebo a la nueva Constitución, porque creo que eso significará avances en la situación de mi país”, señaló.

Michelle Bachelet concluirá su labor como Alta Comisionada para la ONU a fines de agosto, motivo por el cual realizó su última presentación en el cargo.

Más temprano se había referido a su polémica visita a China, donde reveló que había recibido “grandes” presiones, tanto para publicar como para desechar la publicación de un informe respecto a una eventual violación a los Derechos Humanos por parte del gigante asiático.

La exmandataria ya había adelantado en el mes de julio que iría por la opción Apruebo, pero las dudas estaban en si alcanzaría a votar en el Plebiscito. Con los dichos de este jueves, Bachelet confirma que participará del proceso el próximo 4 de septiembre desde Suiza.

🔹@MBachelet recalls how deeply the world has changed in 4 years:

🔺Profound impact of COVID-19

🔺Climate change

🔺Reverberating shocks of food-fuel-finance crisis following #UkraineWar

🔺 Polarization within & among States

🔺 Protests to #FightRacism

👉 https://t.co/G8iIuaz7s2 pic.twitter.com/l9qOse5lOU

— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 25, 2022